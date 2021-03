KZSM: Od wejścia do UE eksport mleczarski wzrósł siedmiokrotnie

Eksport - ze względu na niskie spożycie produktów mleczarskich w naszym kraju, jest kołem zamachowym rozwoju polskiego mleczarstwa, w tym produkcji mleka. - Gdyby udało nam się doprowadzić spożycie produktów mleczarskich do poziomu ok. 290 litrów w przeliczeniu na mleko - jest to ok. 30 proc. więcej do obecnego spożycia, to wtedy skala eksportu mogłaby być nieco niższa. Natomiast bez względu na zaistnienie różnych sytuacji nie powinniśmy nigdy rezygnować z eksportu, bo jest to wizytówka wspaniałej polskiej żywności w świecie – uważa prezes KZSM.

Nie mamy jeszcze ostatecznych wyników w handlu zagranicznym produktów mleczarskich za rok 2020. Co można powiedzieć o eksporcie wg wstępnych wyników.

Ilość wyeksportowanych produktów mleczarskich w 2020 roku była nieco wyższa niż w roku poprzednim. Wartość eksportu prawdopodobnie będzie na poziome roku 2019 lub może być nieco wyższa i wynosić ok. 2,1 - 2,2 mld euro, co stanowi ok. 30% wartości rynku mleczarskiego. Należy podkreślić, że całemu eksportowi przemysłu rolno-spożywczego sprzyjały m.in. wartości kursu Euro, które były najwyższe w ostatnich 10-ciu latach. Według danych EBC średni kurs euro w 2010 r. wynosił 3,994 zł, a w roku 2020 wynosił 4,43 zł.

Eksport to oczywiście ciężka i aktywna praca całego sektora mleczarskiego na rynkach całego świata – bo nasze produkty docierają do ponad 120 krajów.

Tradycyjnie w ostatnich latach - największą pozycją eksportową były: sery – ok. 40 % wartości całego eksportu, mleko w płynie i śmietana w proszku ok.16 %, ale również masło i serwatka w proszku, których udział wyniósł po ok. 10 % każdego.

Pod względem ilościowym w 2020 r. wyeksportowaliśmy m.in:

ponad 262 tys. ton serów

ok. 230 tys. ton serwatki w proszku

ok 155 tys. ton mleka w proszku

ok. 840 tys. ton mleka w płynie

ok. 60 tys. ton masła

Jakie kierunki w eksporcie?

Głównym kierunkiem eksportu pozostają nadal kraje Unii Europejskiej - jest to ok. 65 -70% wartości całego eksportu, z czego największą pozycją były sery oraz mleko w płynie i śmietana. Pozostałe kierunki to kraje rozwijające się ok 20 % oraz WNP i kraje środkowo-wschodnie .

Największymi odbiorcami naszych produktów jeśli chodzi o :

- sery były Niemcy, Republika Czeska, Ukraina, Włochy, Wielka Brytania, Rumunia, Słowacja, Arabia Saudyjska,

- mleko i śmietanę w płynie: Niemcy,