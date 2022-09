KZSM: Włączenie do infrastruktury krytycznej obiecywano nam wielokrotnie

Autor: Roman Wieczorkiewicz

Data: 14-09-2022, 13:53

Polskie gospodarstwa produkują ponad 12 mld litrów mleka. Jeśli w sytuacji kryzysowej mleczarnie będą musiały ograniczyć zużycie energii elektrycznej, to nie będą w stanie odebrać mleka od rolników - powiedział Waldemar Broś podczas konferencji w Krajowym Związku Spółdzielni Mleczarskich, która odbyła się 12. września br.

Przy ograniczeniu dostaw energii mleczarnie nie skupią całego mleka - mówi Waldemar Broś /fot. KZSM

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Mleczarnie zobligowane do ograniczenia poboru energii

Przypomniał, że w lipcu br. mleczarnie otrzymały listy z zapowiedziami, iż w określonej sytuacji będą zobowiązane do ograniczenia poboru mocy o 20-30 proc. Jeśli tego nie zrobiłyby, to grożą im za to poważne kary finansowe.

- W takim przypadku żadna mleczarnia nie będzie wstanie ani odebrać od rolników, ani przetworzyć, ani przechować mleka. To byłaby faktyczna blokada działalności i ogromne zmarnowanie surowca - podkreślił prezes KZSM.

Mleczarstwo nie jest wciąż infrastrukturą krytyczną

Prezes Broś w związku z tym zaapelował do obecnego Ryszarda Bartosika, wicepimistra rolnictwa, o jak najszybsze wpisanie mleczarstwa i szeroko rozumianego przetwórstwa spożywczego na listę infrastruktury krytycznej.