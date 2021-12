KZSM: z podcasów dowiesz się o właściwiościach odżywczych produktów mlecznych

W ramach kampanii "Mleko - dobry wybór" KZSM przygotował podcasty o polskich produktach mlecznych. W ośmiu odcinkach słuchamy rozmowy z dietetyczką Agnieszką Surkont o właściwościach odżywczych polskich produktów mlecznych.

Autor: Roman Wieczorkiewicz

Data: 15-12-2021, 12:12

Polskie produkty mleczne takie jak mleko, twaróg, śmietana, jogurt lub masło towarzyszą nam każdego dnia. Wiemy, że są zdrowe, ale dlaczego? Jak wpływają na nasz organizm? Dlaczego powinny być składnikiem diety od najmłodszych lat, aż do późnej starości? O wyjątkowym smaku polskich produktów mlecznych można mówić bez końca, ale do szerzenia wiedzy o ich prozdrowotnych walorach poprosiliśmy specjalistkę w dziedzinie żywienia.

Porady dietetyczne

Dzienne minimum zalecane przez Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej to jedna szklanka mleka. Ale dla niektórych to za mało! W pierwszym odcinku podcastu Agnieszka Surkont zwraca uwagę, że seniorzy powinni zwiększyć dzienne spożycie produktów mlecznych, bo dostarczają one wielu potrzebnych składników odżywczych utrzymania pełni zdrowia i sił - białko pomaga w utrzymaniu masy mięśniowej a wapń w prawidłowym funkcjonowaniu enzymów trawiennych.

Mleczny podcast to także garść informacji dla aktywnych fizycznie. Okazuje się, że mleko doskonale sprawdzi się po treningu, ponieważ jest bardzo dobrym źródłem białka przyczyniającego się do budowania masy mięśniowej.

Właściwości mleka

Ale to nie wszystko. Podcasty z udziałem dietetyka to także obalanie mitów. Kobiety w ciąży powinny pić mleko lub zamienić je na inne przetwory mleczne w zależności od podobań. To bardzo ważne, ponieważ dostarczają one pełnowartościowego białka, bardzo dobrze wchłanianego wapnia oraz witaminy D. Warto też pamiętać, że zapotrzebowanie na wapń w ciąży wynosi aż 1200 mg dziennie.

To zaledwie ułamek ogromnej wiedzy, jaką w podcastach przekazała dietetyczka Agnieszka Surkont.

Najnowsze informacje o kampanii „Mleko – dobry wybór" oraz ciekawostki o produktach mlecznych można również znaleźć w serwisach społecznościowych - na Facebooku oraz na Instagramie.

Organizatorem kampanii Mleko – dobry wybór" jest Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich - Związek Rewizyjny. Partnerami kampanii „Mleko – dobry wybór" są Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych SOLIDARNOŚĆ i Polski Związek Zawodowy Rolników. Patronat nad kampanią objęła Fundacja Instytut Matki i Dziecka.

Kampania sfinansowana z Funduszu Promocji Mleka