Łaciate w nowej kampanii na 25-lecie najbardziej rozpoznawanej marki mleka w Polsce

„Mleko Łaciate jest najbardziej znanym i najczęściej nagradzanym produktem w swojej kategorii. Ponad 20 nagród w ostatnich 5 latach i kilkanaście dla samej marki potwierdzają, że Mlekpol posiada w swojej ofercie wyjątkowy produkt. Łaciate to dla wielu z nas pierwsze mleko UHT, które dokładnie 25 lat temu pojawiło się na rynku w naszym kraju. Jubileusz jest doskonałą okazją, żeby podkreślić najważniejsze wartości związane i kojarzone z Łaciatym – bliskość domu, natury, swojskość i naturalne pochodzenie.” – mówi Małgorzata Cebelińska, Dyrektor Handlu Spółdzielni Mleczarskiej Mlekpol w Grajewie „Powinniśmy pamiętać, że Łaciate to marka z humorem, lubiana przez konsumentów i budząca pozytywne skojarzenia, stąd nasz pomysł na jubileuszową kampanię.” – dodaje Małgorzata Cebelińska.

Kampania reklamowa rozpocznie się 21 marca i będzie nawiązywać do historii, którą już konsumenci mieli okazję poznać w ubiegłym roku.

„Nawiązujemy do historii o Łaciatej i jej przyjaźni z bocianem. Nasz jubileusz będzie również pełen niespodzianek dla fanów marki Łaciate. Zaplanowaliśmy szerokie działania w mediach - telewizji, prasie, nośnikach zewnętrznych no i oczywiście w internecie. Niespodzianką, której szczegółów na razie nie zdradzę, będzie wielki konkurs dla Konsumentów pod koniec roku. Nowością jest również ciekawe i zaskakujące jubileuszowe opakowanie mleka Łaciate, które już pojawia się na półkach sklepów.” – podsumowuje Małgorzata Cebelińska.

Przez 25 lat obecności na rynku Łaciate utrwaliło swój wizerunek mleka posiadającego najwięcej wartości dla konsumentów takich jak jakość, naturalność i wyjątkowy smak. Marka Łaciate nieustannie rozwija swoją ofertę dostosowując się do potrzeb Konsumentów. Do popularnego mleka UHT, świeżego i bez laktozy, dołączyły śmietany i śmietanki Łaciate oraz mleko w proszku, mleko zagęszczone, masło ekstra i mix maślany. Przebojem rynkowym stały się serki Łaciate śmietankowe do smarowania klasyczne i puszyste w bogatej palecie smaków. Warto podkreślić, że mleko Łaciate to od 25 lat lider sprzedaży w kategorii mleka UHT w Polsce. Marka Łaciate, dzięki swojej jakości jest również najlepiej rozpoznawalnym produktem mleczarskim na dalekich rynkach eksportowych. Kultowe polskie mleko dociera już na 6 kontynentów!