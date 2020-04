Laktopol: Obawiamy się destabilizacji światowej gospodarki

Rzecznik MŚP apeluje do urzędników o ciągłość działania w czasie epidemii

- Staramy się reagować na zmiany zachowując jednocześnie ciągłość produkcji, gwarantujemy naszym odbiorcom dotychczasowy poziom współpracy. Realizujemy na bieżąco kontrakty, podpisujemy kolejne, popyt na produkty mleczarskie jest cały czas wysoki. Jesteśmy firmą, która pokrywa około 30 proc. mocy produkcyjnych surowcem z własnego skupu mleka, zatem producenci będący naszymi dostawcami nie muszą się obawiać wstrzymania lub ograniczenia odbioru mleka – mówi dyrektor Czapska – Zych.

Zapytana, jakie procedury bezpieczeństwa zostały wdrożone, powiedziała, iż firma wprowadziła szereg procedur bezpieczeństwa mających na celu ograniczenie ryzyka dla pracowników oraz zabezpieczenie ciągłości produkcji, wśród nich zakaz wyjazdów służbowych oraz przyjmowania gości zastępując je telekonferencjami, spotkania wewnątrzzakładowe zastąpiła komunikacja mailowa i telefoniczna, praca zdalna na stanowiskach na których jest to możliwe, pomiary temperatury przy wejściu na teren Zakładu dla wszystkich pracowników i kierowców dostarczających lub odbierających surowiec i wyroby gotowe, obowiązek noszenia maseczek przez osoby z zewnątrz, ścisłe wydzielone strefy sanitarne dla osób niebędących pracownikami firmy.

- Ponad to utrzymujemy rotację pracowników, pracownicy zajmujący kluczowe dla funkcjonowania firmy i produkcji stanowiska przebywają na urlopach lub pracują zdalnie i wymieniają się co kilka, kilkanaście dni na stanowiskach tak aby tylko określone, jak najmniejsze grupy miały ze sobą kontakt. Oczywiście dezynfekcja, co nie jest niczym nowym w zakładzie produkcji spożywczej, zwiększyliśmy częstotliwość dezynfekcji powierzchni bezpośredniego kontaktu oraz ilość dystrybutorów dezynfekantów, które pojawiły się między innymi na portierni i w pomieszczeniach biurowych – mówi Monika Czapska.