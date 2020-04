Laktopol: Po okresie zwiększonych zamówień, teraz są mniejsze do 20 proc.

- W tym okresie odnotowaliśmy podwojone zapotrzebowanie na masło Łosickie, produkcyjnie i surowcowo byliśmy na to przygotowani jednak potrzebowaliśmy dodatkowego wsparcia logistycznego od firm z którymi nie współpracujemy na co dzień. Po tym okresie poziom zamówień wrócił do stanu pierwotnego, natomiast w obecnie zauważamy spadek zamówień o około 10 - 20 proc. - zauważa Monika Czapska – Zych.

Jak mówi, w przypadku rynku krajowego w kanale tradycyjnym po piku sprzedażowym, który nastąpił od 10 marca do 24 marca, zauważalny jest trend spadkowy, dystrybutorzy obecnie zamawiają mniejsze ilości z większą częstotliwością, co jest podyktowane niestabilną odsprzedażą do sklepów detalicznych głównie w formacie do 300 m2. Kanał nowoczesny realizuje estymowane ilości bez większych odchyleń, zgodnie z kontraktami. Masło i tłuszcze do smarowania są produktami pierwszej potrzeby, zatem nie spodziewamy się znacznego spadku spożycia w kraju. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w branży HoReC, w związku z zamknięciem lokali gastronomicznych i hoteli sprzedaż jest znikoma. - Na tą chwilę nie zauważamy problemów ze eksportem, kontrakty zarówno na masło jak i produkty proszkowe, są realizowane na bieżąco, bez większych utrudnień – mówi dyrektor Zakładu Laktopol - A w Łosicach.

Podkreśla, że polskie zakłady produkcji spożywczej dysponują znacznie większymi mocami produkcyjnymi niż możliwości konsumpcyjne Polaków. Możemy być spokojni o to, że w kryzysie wywołanym koronawirusem sprostamy oczekiwaniom konsumentów. - Jeśli wystąpią problemy z ciągłością produkcji w pojedynczych zakładach, czego nie możemy wykluczyć, pozostałe bez problemu zabezpieczą niezbędną ilość żywności. Zakład w Łosicach procuje obecnie na 70 proc. swoich możliwości, jesteśmy gotowi w każdej chwili zwiększyć produkcję – mówi Monika Czapska – Zych.