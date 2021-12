Laktopol podsumowuje 2021: Inflacja i rosnące koszty

Laktopol zamyka rok 2021 ze słabszym wynikiem finansowym niż poprzedni. Zachowuje jednak pozycję wiodącego producenta proszków mlecznych na świecie. Firma nie wyklucza, że w przyszłości zostanie właścicielem zakładu po Spółdzielni Mleczarskiej Bielmlek w Bielsku Podlaskim.

Autor: oprac. A.Wrona

Data: 29-12-2021, 11:15

W 2021 roku Laktopol wydzierżawił zakład po Spółdzielni Mleczarskiej Bielmlek w Bielsku Podlaskim. Firma nie wyklucza, że w przyszłości zostanie jego właścicielem ; fot. mat pras.

Laktopol: Sprzedaż 2021

- Tak jak każde przedsiębiorstwo, musieliśmy się zmierzyć z ogromnym wzrostem kosztów produkcji ale też staraliśmy się, aby ten rok, jak wcześniejsze, zamknąć sukcesem w postaci wzrostu sprzedaży. Nasza produkcja w 99 proc. trafia na rynki krajów pozaeuropejskich, więc aby utrzymać naszą silną pozycję na rynku, musieliśmy dostosować ceny swoich wyrobów do cen światowych. Mając stały kontakt z kluczowymi odbiorcami, wprowadzamy nowe produkty, modyfikujemy stare, aby osiągnąć jak największą rentowność, z nadzieją, że stopniowo dojdzie do równowagi cenowej na rynkach – mówi Edyta Kowalewska, Kierownik Handlu w suwalskim Laktopolu.

W 2020 roku Laktopol sprzedał ponad 46 000 ton proszków. W 2021 roku łączna sprzedaż proszków nie powinna być niższa niż 51 000 ton.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Laktopol: Cena mleka

Mleko – to główny surowiec, który wykorzystuje Laktopol do produkcji mlecznych proszków. W ubiegłym roku koszty jego zakupu zamknęły się w kwocie 312 mln złotych. W roku 2021, do listopada, ten koszt wyniósł 340 mln złotych. Jak szacuje dyrektor Antonowicz, finalnie będzie to ponad 370 mln złotych.

– Mimo wzrostu ilości mleka kupionego bezpośrednio od rolników, ogólna ilość litrów przerobionego mleka w roku 2021 w stosunku do roku 2020 spadła o prawie 15 mln litrów mleka przeliczonego. W związku z tym mniejsza też była produkcja łączna proszków mlecznych o niecałe 1,5 tys. ton. W to miejsce wyprodukowaliśmy więcej innych proszków, które sukcesywnie w coraz większych ilościach wprowadzamy na rynek nie tylko krajowy – mówi Lech Antonowicz, dyrektor Zakładu Produkcyjnego w Suwałkach.

Produkcja proszków mlecznych: Koszty

Laktopol tak jak wiele innych przedsiębiorstw odczuł znaczący wzrost energii elektrycznej i paliwa grzewczego. Produkcja proszków opiera się na nieustannej pracy wież suszarniczych. W tym roku w stosunku poprzedniego koszt energii elektrycznej i paliwa na kotłownię będzie wyższy o ponad 100 proc.

– Tak duży wzrost kosztów nie pozwolił nam wypracować znaczącego zysku. Nie mniej jednak analizując cały rok i włożony wysiłek możemy być zadowoleni z wyniku finansowego, ale nie można powiedzieć, że całkowicie usatysfakcjonowani - ocenia dyrektor Antonowicz.

Laktopol i Bielmlek

W 2021 roku Laktopol wydzierżawił zakład po Spółdzielni Mleczarskiej Bielmlek w Bielsku Podlaskim. Umowa na dzierżawę podpisana została w maju. Ale warto pamiętać, że na długo przed tym – bo już od grudnia 2020 roku – Laktopol faktycznie utrzymywał zakład w Bielsku Podlaskim, opłacając bieżące rachunki m.in. za ogrzewanie, prąd, wodę ale też, co ważne, dbał o pracowników upadłej Spółdzielni Mleczarskiej „Bielmlek”.

Po pożarze zakładu, jaki miał miejsce we wrześniu, Laktopol ani na chwilę nie zrezygnował z planów uruchomienia produkcji w Bielsku.

– Jesteśmy nadal w Bielsku Podlaskim. Nie może być inaczej, gdyż włożyliśmy tam ogrom pracy, zaangażowania, nie wspominając o ogromnych nakładach finansowych. Na domiar złego musieliśmy się również uporać ze skutkami pożaru, mimo że nie czujemy się winni za jego powstanie, co do tej pory kosztowało nas przeszło pół miliona złotych. Zatrudniliśmy około pięćdziesięciu pracowników, którzy przeszli podstawowe szkolenie. Żal z tego wszystkiego zrezygnować i nie wykluczamy, że w przyszłości zostaniemy właścicielem zakładu w Bielsku – mówi Lech Antonowicz.

- Jak widać to był dla nas trudny i dziwny rok, ale mimo wszystko w kolejny wchodzimy silniejsi, z nowymi pomysłami i nadzieją na kolejne sukcesy.

Laktopol: Produkty 2021

Laktopol wymienia swoje najważniejsze produkty w 2021 roku

- Nowość DairyLak, czyli preparat mleczo-białkowy o zawartości białka 4% i tłuszczu roślinnego 28%, znaczący miesięczny wzrost produkcji.

- Maltodekstryna w proszku; duży wzrost produkcji i sprzedaży w porównaniu do 2020 roku.

- Ser w proszku na stałe zagościł w planach produkcyjnych Laktopolu.

- Produkcja i sprzedaż sztandarowego wyrobu, jakim jest preparat mleczno-tłuszczowy „Instant Fat Filled Milk Powder” o różnej zawartości białka w roku 2021 była na tym samym poziomie co w roku 2020 i wyniosła ponad 40 tys. ton.

– Mimo wszystko daliśmy radę! Nasza firma zamyka ten rok z nieco słabszym wynikiem finansowym niż poprzedni, ale wciąż jesteśmy wiodącym producentem proszków mlecznych na świecie – podsumowuje Lech Antonowicz, dyrektor Zakładu Produkcyjnego w Suwałkach.