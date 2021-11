Laktopol rozwija także markę serów długo dojrzewających

Grupa Polindus-Laktopol znana jest głównie z produkcji proszków mlecznych, których większość trafia na eksport do państw trzecich. Jednak od kilku lat w jej ramach funkcjonuje także Manufaktura Serowara. Za tą marką stoi spółka Franser, posiadająca niewielki zakład zlokalizowany w podkrakowskich Marszowicach.

Autor: Roman Wieczorkiewicz

Data: 05-11-2021, 15:32

Laktopol rozwija także markę serów długo dojrzewających

To właśnie tam na bazie dawnych receptur francuskich serowarów z Les Monts de Jeux, od 2002 roku ręcznie produkuje się sery podpuszczkowe długodojrzewające – Ser Marszowicki oraz Ser Szlachetny. Obecnie firma stawia na intensywny rozwój i poszerza grono swoich odbiorców w kraju i za granicą.

Produkty premium Manufaktury Serowara z pewnością przypadną do gustu miłośnikom serów typu Gruyère oraz parmezan. Tym, co wyróżnia markę na tle innych producentów, jest jej przywiązanie do tradycji – większość procesów odbywa się ręcznie, z dużą dbałością o każdy szczegół. Samo mleko jest pozyskiwane wyłącznie od lokalnych, małopolskich dostawców i przechodzi staranną selekcję.

Tradycyjne sery z lokalnego surowca

– W przypadku produktów jakościowych, jakim są nasze sery, regionalny surowiec to podstawa. To właśnie dlatego Ser Marszowicki oraz Ser Szlachetny powstają z lokalnego mleka, od zaufanych rolników. Regionalny surowiec definiuje smak i wyjątkowy aromat naszych wyrobów – mówi Cezary Jadach, Brand and Product Line Manager w firmie Franser. – Receptury i technologia produkcji zostały opracowane przy współpracy z francuskimi serowarami z Les Monts de Joux. Korzystając z ich wiedzy i doświadczenia, proponujemy polskim klientom sery spełniające najwyższe standardy, ale przede wszystkim – o niespotykanym, głębokim i unikalnym dla regionu smaku.

Ser Marszowicki to ser twardy typu szwajcarskiego, dojrzewający minimum 12 miesięcy. Charakteryzuje się zwartą strukturą, jasnożółtą barwą i lekko pikantnym, owocowo - orzechowym smakiem, który wraz z upływem czasu staje się coraz bardziej wyrazisty i złożony. Ser Marszowicki można smakować samodzielnie, ale świetnie nadaje się też jako dodatek do różnych dań – zapiekanek, makaronów, tostów, sałatek, zup czy fondue.

Drugim flagowym produktem Manufaktury Serowara jest Ser Szlachetny – twardy typu włoskiego, w smaku i strukturze przypominający włoski Grana Padano, czy parmezan. Ser ten w spokoju dojrzewa przez okres minimum 18 miesięcy. Ser typu parmezan to klasyka włoskiej kuchni – ze względu na swój lekko pikantny i wyrazisty smak stanowi doskonałe uzupełnienie sałat, dań na bazie makaronów, zupy cebulowej oraz sosów.

Dystrybucja przez internet

Produkty Manufaktury Serowara można kupić przez Internet za pośrednictwem Allegro. Każdy kawałek jest ręcznie porcjowany i pakowany bezpośrednio przed wysyłką, co pozwala zachować jego maksymalną świeżość. Sery Marszowicki i Szlachetny dostępne są również w lokalnych sklepach w Małopolsce oraz w wybranych salonach win w Polsce, gdzie również zdobyły uznanie wielbicieli szczepów Chardonnay, Shiraz czy Zinfandel.

Najnowszą inwestycją w Manufakturze Serowara jest nowoczesna i w pełni profesjonalna linia do wiórkowania, kostkowania i pakowania serów.

- Jesteśmy teraz w stanie odpowiedzieć na zapytania naszych klientów, którzy poszukują stało wagowych opakowań już od 100g do 3kg dla szerokiej gamy artykułów spożywczych. Na bieżąco docieramy do kolejnych odbiorców naszych usług. Na ten czas dysponujemy jeszcze wolnymi mocami przerobowymi. Rozwój zakładu to jedyny właściwy sposób, by odpowiedzieć na dynamicznie zmieniające się zapotrzebowanie obecnych Odbiorców i potencjalnie nowych Kontrahentów. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony www.manufakturaserowara.pl gdzie zapoznacie się Państwo z tajnikami produkcji naszych wyjątkowych serów – mówi Cezary Jadach.