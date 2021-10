Laktopol: większe zdolności produkcyjne dzięki proszkowni w Bielmleku

Laktopol Sp. z o.o., który jest od maja tego roku dzierżawcą SM w Bielsku Podlaskim, w ostatnich tygodniach rozpoczął tam testową produkcję wyrobów, które stanowią stałą ofertę suwalskiego przedsiębiorstwa. Ze względu na skutki pożaru w proszkowni, produkcja musiała zostać wstrzymana. Wkrótce szkody zostaną usunięte, dlatego zakład nadal prowadzi rekrutację i realizuje plan rozwoju.

Autor: PP

Data: 06-10-2021, 08:44

Laktopol jest dzierżawcą SM w Bielsku Podlaskim; fot. mat.pras.

Wyroby mleczne w proszku od Laktopol

Laktopol Sp. z o.o. z zakładem produkcyjnym w Suwałkach to jeden z zakładów Grupy Polindus – Laktopol. To bardzo znany i uznany światowy producent proszków mlecznych. Jego sztandarowy produkt jakim jest Instant Fat Filled Milk Powder czyli mleko odtłuszczone z dodatkiem tłuszczów roślinnych sprzedaje się na rynki ponad 90 krajów świata. Produkty Laktopolu eksportowane są do Afryki, ale także na Bliski i Daleki Wschód oraz obie Ameryki.

Cała Grupa Polindus – Laktopol wytwarza blisko 30 rodzajów wyrobów mlecznych w proszku, 13 gatunków masła i miksów oraz sery. Ostatnio na rynku pojawił się nowy produkt DairyLak. Stosuje się go głównie do zabielania kawy i herbaty, doskonale sprawdza się podczas przygotowywania napojów mlecznych. Coraz większym zainteresowaniem wśród odbiorców cieszy się aglomerowana maltodekstryna w proszku, a najnowszy hit w Grupie to Kremówka Łosicka 33 % UHT, łosickie HoReCa dla profesjonalistów.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Lakatopol - dzierżawa Bielmleku

- Popyt na Fat Fillet Milk Powder zdecydowanie przekracza zdolności produkcyjne zakładu w Suwałkach. Poszukując drogi zwiększenia produkcji od maja bieżącego roku dzierżawimy bielską Spółdzielnię Mleczarska „Bielmlek” w upadłości. Naszym nadrzędnym celem jest wdrożenie produkcji FFMP na nowo wybudowanej w tej spółdzielni instalacji wyparno-suszarniczej. Zdolności tej instalacji są identyczne jak bliźniaczej instalacji pracującej w Suwałkach, która działa od roku 2008. Od tego czasu Zakład w Suwałkach wyprodukował setki tysięcy ton proszków - mówi Lech Antonowicz, Dyrektor Zakładu Produkcyjnego w Suwałkach i dodaje - Zatem nikt nie może powiedzieć, że załoga zakładu w Suwałkach nie potrafi produkować proszków mlecznych. Pojawiają się takie zarzuty i są one bardzo krzywdzący dla całego zespołu Laktopolu, a szczególnie dla osób bezpośrednio obsługujących instalację suszarniczą.

Od początku dzierżawy pracownicy Zakładu w Suwałkach byli delegowani do zakładu w Bielsku Podlaskim, aby przygotować proszkownię do produkcji proszków. Załoga zakładu w Bielsku Podlaskim była kompletowana prawie od zera. Obecnie zatrudnia 60 osób.

- Zatrudniani nowi pracownicy nigdy nie mieli do czynienia z mlekiem. Trzeba było wykonać ogrom pracy, aby przyuczyć ich do zawodu aparatowego produkcji proszków. W tym samym czasie prowadziliśmy próby suszenia proszków. Do zakładu w Bielsku Podlaskim, gdzie prowadziliśmy próby suszenia proszku, byli delegowani najlepsi pracownicy z Suwałk: aparatowi produkcji proszków, mechanicy, automatycy, informatycy jak również kadra kierownicza działu produkcji, którzy całą swoja wiedzę i zdobyte doświadczenie przekazywali nowym pracownikom – dodaje Lech Antonowicz.

Pożar w Biemleku a plany Laktopolu

Nie było łatwo ale powoli praca proszkowni i pracowników obsługi urządzeń wyparno-suszarniczych zmierzała we właściwym kierunku. Zwiększała się wydajność urządzeń przy zachowaniu odpowiedniej jakości proszków. Niestety pożar na terenie zakładu spowodował, że działania trzeba było na chwilę wstrzymać.

- Przestój zakładu w Bielsku Podlaskim spowodowany wypadkiem nie wpłynie na dalsze działania Laktopolu mające na celu przywrócenie produkcji, utrzymanie zatrudnienia już pracującym tam osobom i zatrudnienia nowych. Docelowo są palny zatrudnienia w zakładzie w Bielsku Podlaskim minimum 100 osób. Oferujemy bezpieczne warunki pracy, pracę na pełny etat, a także szkolenie i nadzór doświadczonej kadry z Suwałk. Z wieloletniego doświadczenia wiem, że gwarancją sukcesu jest wykwalifikowana i zaangażowana załoga. Na takich ludzi czekamy w Bielsku – Podlaskim – dodaje Wojciech Topolski, Dyrektor Zakładu w Bielsku Podlaskim.