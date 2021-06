Laktopol zdobywa odbiorców w Afryce

DairyLak – nowy produkt suwalskiego Laktopolu, który zdobywa coraz większe uznanie wśród odbiorców w Afryce. – DairyLak to wygodny w użyciu produkt w proszku, uzyskany podczas suszenia płynnej emulsji z odpowiednio dobranym tłuszczem roślinnym i innymi składnikami - mówi Edyta Kowalewska, Kierownik Handlu w suwalskim Laktopolu.

Autor: portalspożywczy.pl

Data: 18-06-2021, 09:59

- Dodatkowo poddany jest on procesowi, dzięki któremu zwilżalność i rozpuszczalność jest natychmiastowa, czyli uzyskujemy produkt typu instant. Bez tych właściwości produkt nie nadawałby się do napojów ani do zabielania kawy czy herbaty - dodaje Edyta Kowalewska.

DairyLak powstał na życzenie stałych odbiorców mleka natłuszczanego.

Laktopol

Laktopol to jedna z czołowych spółek Grupy Kapitałowej Polindus-Laktopol. Została założona w 1989 roku, a dzisiejszy jej zakres działalności obejmuje pełny proces produkcyjny, począwszy od skupu mleka, transport, wstępne jego przetwórstwo, produkcję wyrobów finalnych, dystrybucję krajową i zagraniczną. Podstawowymi produktami oferowanymi przez Laktopol są: mleko w proszku odtłuszczone, serwatka słodka w proszku oraz preparat mleczno-tłuszczowy Fat Filled Milk Powder Instant. Wdrożone wysokie standardy produkcji, pozwoliły na uzyskanie certyfikatów: FSSC22000, HACCP, Kosher, Halal. Polindus-Laktopol znajduje się dziś w czołówce eksporterów nie tylko na rynkach krajów członkowskich UE, ale również Azji, obu Ameryk oraz Afryki.