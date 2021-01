Laktopol zwiększył skup mleka o 15 proc.

– Rynek działał sprawnie, a produkty mleczarskie – zarówno proszki, jak i masła oraz sery – cieszyły się dużym popytem. Uważam, że branża bardzo dobrze wywiązała się z zadania, które przed nią stało – dodaje Lech Antonowicz.

Aby sprostać rosnącym wymaganiom produkcji, w 2020 roku spółka zwiększyła zatrudnienie, a w najbliższym czasie planuje rozpocząć nabór kolejnych pracowników. Zanotowała też wzrost skupu mleka, zarówno w Laktopolu, jak i i w Zakładzie w Gąsewie, który zajmuje się skupem mleka na potrzeby grupy.

Ostatnie lata były korzystne nie tylko dla Zakładu Produkcyjnego Laktopol, ale także dla całej grupy kapitałowej Polindus-Laktopol. Wyniki poszczególnych spółek z 2019 sprawiły, że znalazła się ona w prestiżowym rankingu “Złota Setka Polskiego Rolnictwa”. Opracowywane przez tygodnik “Wprost” zestawienie uwzględnia najbardziej zyskowne firmy z branży rolnej, generujące najwyższe przychody.

– Wzrost skupu, produkcji i sprzedaży w roku 2020 naszego wiodącego produktu motywuje nas do dalszej pracy i rozwoju. Szczególnie teraz, gdy zbliża się bardzo intensywny okres związany ze specyfiką kulturową naszych głównych odbiorców. W krajach muzułmańskich trwa bowiem przygotowanie do ramadanu, który w 2021 roku rozpoczyna się już 12 kwietnia. Tygodnie poprzedzające tę datę będą więc tradycyjnie czasem wzmożonej produkcji i eksportu – mówi Edyta Kowalewska, Kierownik Handlu Laktopolu i dodaje: – Z roku na rok widzimy rosnące zainteresowanie naszym produktem Instant Fat Filled Milk Powder, ciągły wzrost eksportu do krajów, gdzie jesteśmy obecni od wielu lat, jak i zainteresowanie zakupem przez nowe kraje. Jako lider eksportu mleka natłuszczanego tłuszczem roślinnym na pewno rok 2020 zamkniemy kolejnym rynkowym sukcesem.

PPHU Laktopol jest częścią grupy kapitałowej Polindus-Laktopol, która wytwarza blisko 30 rodzajów wyrobów mlecznych w proszku, 13 gatunków masła i miksów oraz sery. Suwalska spółka istnieje na rynku od ponad 30 lat, a jej produkty eksportowane są do ponad 120 państw świata.