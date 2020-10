Levant Food: polscy konsumenci poszukują nowych kuchni i smaków

- Jesteśmy jedynym producentem tego typu sera w Polsce – podkreślają przedstawiciele firmy Levant Foods.

Jasmeen to produkty kuchni orientalnej pochodzące z Jordanii oraz Libanu. A nazwa marki Labneh pochodzi od arabskiego słowa „laban” – co oznacza jogurt.

Labneh wpisuje się w popularny obecnie na polskim rynku trend poszukiwania nowych smaków i innych kuchni.

- Jest to smak poszukiwany przez szefów kuchni do restauracji kuchni arabskiej, orientalnej czy śródziemnomorskiej. Labneh ma również szerokie zastosowanie kulinarne – jako przekąska, ale nawet jako składnik serników, pierogów, farszu do naleśników – wyliczają przedstawiciele Levant Foods.

Levant Foods Sp. z o.o. to importer, eksporter i producent produktów spożywczych z 25-letnią tradycją. Odkąd powstała w 1991 r., stała się ważnym partnerem handlowym dla polskich i zagranicznych firm. To dystrybutor takich marek jak m.in. Ahmad Tea London, Akbar, Sandra, czy Sandrini. W 2020 r. Levant Foods przejął od firmy Lacpol jeden z najstarszych zakładów mleczarskich w Polsce.