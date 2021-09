Loteria mleczek smakowych Łaciate

Już we wrześniu startuje nowa kampania smakowych mleczek Łaciate. W porcji idealnej „na raz” będą dostępne teraz w nowych, odświeżonych graficznie, bardziej przyjaznych środowisku opakowaniach. Kampania będzie skupiała się na działaniach digitalowych oraz aktywizacji konsumenckiej, którą zapewni zaplanowana na dwa miesiące loteria konsumencka oraz akcje promocyjne w sklepach.

Autor: portalspozywczy.pl

Data: 02-09-2021, 13:10

Pyszne i wartościowe mleko Łaciate dostępne jest w czterech wariantach smakowych

– czekoladowym, waniliowym, bananowym i truskawkowym. To idealna porcja zdrowia w pysznym wydaniu i źródło ważnych dla rozwoju dzieci składników odżywczych. Świetnie sprawdzi się w szkole – na przerwie jako drugie śniadanie, ale także w podróży, podczas zabawy i na spacerze. Wygodne spożycie ułatwia kartonik z dołączoną papierową słomką. Od września mleczka Łaciate będziemy mogli zobaczyć na sklepowych półkach w nowej szacie graficznej i zmienionym opakowaniu, które w dużej części składa się teraz z produktów roślinnych, co czyni je bardziej ekologicznym. Ulepszona została także receptura produktu – zawiera mniej cukru, dodane zostały też naturalne aromaty.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Ochrona środowiska to bardzo istotny aspekt dla Spółdzielni Mleczarskiej Mlekpol, dlatego w obszarze segregacji opakowań chcemy edukować zarówno dzieci, jak i rodziców. Kampania marketingowa Mlekpolu ma również na celu stworzenie przyjemnych i ekologicznych skojarzeń z marką Łaciate w kategorii mleczek smakowych. Połączyliśmy w niej troskę o środowisko z najwyższej jakości produktami, które charakteryzuje wyjątkowy smak – komentuje Dorota Grabowska, Kierownik Marketingu SM Mlekpol

Już 6 września na stronie www.grajwlaciate.pl wystartuje loteria pt. „Zostań domowym mistrzem segregacji’ i potrwa do końca października. Dodatkowym elementem aktywacji będzie gra edukacyjna skierowana do dzieci, gdzie wraz z mlekiem smakowym Łaciate, dzieci poznają zasady segregacji odpadów. Działania promocyjne będą prowadzone we wrześniu i październiku, głównie za pomocą narzędzi digitalowych (YouTube, TikTok, social media), a komunikacja aktywacji konsumenckiej pojawi się także na opakowaniach.