Marka Hochland od lat dzieli się tym, co najlepsze, organizując ogólnopolskie loterie z atrakcyjnymi nagrodami. Tym razem na laureata nagrody głównej w loterii „Zasmakuj Wygranej” czeka aż 100 tysięcy złotych! Ponadto każdy uczestnik zabawy ma szansę codziennie wygrać nagrodę pieniężną 15 x 500 zł! Loteria startuje w Walentynki 14 lutego 2022, a żeby mieć szanse na wygraną należy… zasmakować wybranych żółtych serów Hochland.

Loteria – Zasmakuj wygranej z serami żółtymi Hochland

Loterie Hochland od lat cieszą się niesłabnącą popularnością z uwagi na proste zasady oraz wyjątkowo atrakcyjne nagrody, w tym samochody czy wysokie wygrane pieniężne. Nic więc dziwnego, że do roku setki tysięcy uczestników bierze udział we wspólnej zabawie. W tym roku do wygranej prowadzi pyszny smak żółtych serów Hochland. Wygraną może więc smakować pizzą z kremową Goudą, bajglem z lekko słodkim Maasdamerem czy pajdą wiejskiego chleba z serem Hochland Sielski z dziurami!

Zasady loterii „Zasmakuj Wygranej”

Aby mieć szanse na wygraną, uczestnik loterii musi kupić ser żółty Hochland w opakowaniu promocyjnym z oznaczeniem loterii, a następnie zarejestrować na stronie www.loteria-hochland.pl znajdujący się na nim specjalny kod. Rejestracja kodów będzie możliwa od 14.02.2022 do 10.04.2022. Należy pamiętać, aby zachować kod oraz dowód zakupu, które będą niezbędne do odbioru ewentualnej nagrody. A więcej zarejestrowanych kodów to oczywiście więcej szans na główną wygraną, czyli 100 tysięcy złotych lub codziennie 15 x 500 zł!

Ogólnopolska promocja akcji

W ramach promocji zaplanowana została ogólnopolska kampania telewizyjna oraz digitalowa, a także działania w social mediach oraz współpraca z infuencerami. Zaplanowano także reklamę w prasie handlowej oraz działania public relations.