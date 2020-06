Łuków ma już Serenadowy kącik

Dzięki wsparciu mieszkańców, lokalnych mediów, a także szefowej kuchni Sylwii Stachyry, szpital zdobył największe w tej edycji poparcie internautów - ponad 28 tysięcy głosów. Znana i lubiana uczestniczka i zwyciężczyni 7 edycji programu telewizyjnego Top Chef – Sylwia Stachyra była jedną z 5 ambasadorek akcji. Na pierwszym etapie zachęcała do zgłaszania placówek medycznych, w których brakuje kącików zabaw, by na kolejnym motywować społeczność lokalną do głosowania na wybrane lokalizacje. Tym sposobem, zdobywając najwięcej głosów w województwach lubelskim, świętokrzyskim, podkarpackim i małopolskim, kącik zabaw trafił do ośrodka w Łukowie.

Nowy kącik zabaw, wyposażony w wieżę edukacyjną, liczne zabawki, kolorowanki dla dzieci oraz przepisy na zdrowe posiłki, autorstwa ambasadorek akcji, otwarty został w piątek, 5 czerwca.



Bardzo się cieszę, że pomimo utrudnionej sytuacji, udało się otworzyć kącik zabaw dla dzieci w kolejnej przychodni zdrowia dla dzieci. Jestem wzruszona, że mogłam przyczynić się do sukcesu akcji Serenada dla dzieci. Mam nadzieję, że dzięki nowemu, kolorowemu kącikowi z zabawkami i kredkami, uda się umilić ten trudny czas oczekiwania na lekarza najmłodszym pacjentom w łukowskim ośrodku medycznym. Jako mama wiem, że wizyty w przychodniach i szpitalach nie należą do przyjemnych, zarówno dla rodziców, jak i dla dzieci. Jest mi też niezmiernie miło, że to właśnie ośrodek w Łukowie, z mojej ukochanej Lubelszczyzny zdobył najwięcej głosów internautów. Jako ambasadorka akcji, ale i rodzic zwracam szczególną uwagę na zdrowe żywienie dzieci oraz udzielanie im wszelkiej pomocy, dlatego tym bardziej cieszę się, że mogłam zaangażować się w akcję społeczną Serenady - podkreśliła ambasadorka akcji, Sylwia Stachyra.



W tym trudnym dla wszystkich czasie, potrzebujemy wielu bodźców, które wywołają uśmiech na naszych twarzach. Jednym z nich jest kącik zabaw dla dzieci, dzięki któremu dzieci zajęte zabawą, na chwilę zapominają o chorobie i strachu. Ufam, że mali pacjenci przebywający w ośrodku w Łukowie będą chętnie korzystać z miejsca zapełnionego zabawkami i edukacyjnymi materiałami - powiedziała Aneta Mostowiec, Rzecznik prasowy SM Spomlek.