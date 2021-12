Müller wprowadza na rynek swoje pierwsze wegańskie produkty

- Na początku tego roku wprowadziliśmy na rynek pierwsze wegańskie produkty, czyli dwie wersje smakowe Riso Vegan. Zostały one bardzo pozytywnie przyjęte przez konsumentów. Zdecydowaliśmy się więc na rozbudowanie oferty skierowanej do osób na diecie roślinnej oraz tych konsumentów, którzy szukają różnorodności w swoim codziennym menu i chętnie próbują nowych produktów - mówi mówi Agnieszka Nadstawska, Senior Brand Manager, w firmie Müller.

- Od października weganie i fleksitarianie mogą sięgnąć po jeden z naszych drinków – waniliowy lub czekoladowy. To, co dla nas szczególnie ważne, to nie tylko roślinny skład, ale też sam smak tak istotny w przypadku naszych produktów. Jesteśmy dumni z tego, że udało nam się go zachować – dodaje Agnieszka Nadstawska.

Nowości w Żabce

Owies, ale tym razem w formie napoju, jest bazą dla kolejnego produktu firmy. To Müllerdrink Vegan, który debiutuje na rynku w dwóch smakach – waniliowym i czekoladowym. Drinki są źródłem witamin B1, B2, B6 oraz B12. Müllerdrink Vegan dostępny jest głównie w sklepach Żabka. Warto odwiedzić je w drugim i trzecim tygodniu grudnia, kiedy produkt dostępny będzie w promocyjnej cenie.

Nowa odsłona deserów ryżowych

Na sklepowych półkach można też znaleźć desery ryżowe Riso, ale w zupełnie nowej odsłonie. Firma zdecydowała się na zmianę szaty graficznej i komunikacji, aby podkreślić zalety pożywnego produktu.

Wizytówka firmy

Müllermilch to wizytówka firmy. Oprócz regularnych smaków, na sklepowych półkach dwa razy do roku pojawiają się ciekawe edycje limitowane. Dostępny od grudnia Müllermilch Limited będzie to napój mleczny o smaku gorzkiej czekolady i pomarańczy, wzbogacony w witaminy z grypy B. Kolejna, limitowana nowość pojawi się także w linii produktów MIX.

Dla tych, którzy lubią sięgać po zbilansowane przekąski, które są źródłem błonnika, Müller przygotował tej jesieni pożywne owsianki Oats! w trzech smakach – klasycznym, malinowym i czekoladowym. Ich podstawą są pełnoziarniste płatki owsiane.