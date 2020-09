Magda i Dobra Kaloria razem - czyli roślinne marki łączą siły

Bazę nowej linii podhalańskiej firmy stanowi roślinny jogurt Planton, uzupełniony odpowiednio o granolę i muesli marki Dobra Kaloria, przygotowane specjalnie w ramach współpracy dwóch roślinnych marek. Śniadanie Planton ma stanowić zdrową, bogatą w błonnik i probiotyki alternatywę dla osób, które decydują się na bardziej roślinną dietę lub które poszukują nowych smaków.

– Od dłuższego czasu wspieramy się wzajemnie. Nasze dzieci jedzą Plantony, a dzieci Magdy lubują się w naszych roślinnych klopsach – mówi Karolina Kubara, współwłaścielka Dobrej Kalorii – Po raz pierwszy mieliśmy okazję spotkać przy wspólnym stoliku w Warszawie, podczas kolacji Chefs for Change, a niewiele później Magda zaproponowała nam stworzenie śniadaniowego produktu, który trafi w gusta wszystkich, którzy poszukują zdrowych, w pełni roślinnych śniadań – dodaje Kubara.

W okresie od sierpnia 2019 do lipca 2020 r. 13% nowych produktów pojawiających się na polskim rynku oznaczone było jako roślinne lub wegańskie (Mintel). To o dwa razy więcej roślinnych debiutów niż w okresie od sierpnia 2018 do lipca 2019, gdzie nowe produkty deklarowane jako wolne odskładników odzwierzęcych stanowiły 6% debiutów rynkowych.

– Obserwując jak obie firmy budują kategorie roślinnych alternatyw nabiału i mięsa, dynamicznie się rozwijają, nie sposób nie dostrzec licznych synergii między częstochowską i podhalańską marką. Skupienie na potrzebach konsumentów podbudowane misją kreowania zmian na polskim rynku spożywczym, stałe nastawienie na innowację, to cechy, które można przypisać liderkom obu firm, dlatego takie projekty mają unikalną, rzeczywistą wartość – komentuje Maciej Otrębski, strategic partnerships manager w RoślinnieJemy.