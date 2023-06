Wydarzenie było okazją do uhonorowania wybitnych osobowości ze świata biznesu, kultury, sztuki i show-biznesu, które nie tylko odnoszą sukcesy, ale także zaangażowane są w propagowanie profilaktyki nowotworowej i zdrowego stylu życia.

Publikacja „50 osobistości biznesu. Pomagamy" to symbol nadziei i mobilizacji dla wszystkich pacjentów onkologicznych. Ta unikatowa książka stanowi wyraz solidarności z nimi i inspiruje do pozytywnych zmian w życiu.

Całkowity dochód ze sprzedaży publikacji zostanie przekazany na działalność fundacji Rak`n`Roll, która od kilkunastu lat prowadzi nietuzinkowe akcje na rzecz swoich podopiecznych.

Wśród osób zaproszonych do wzięcia udziału w przedsięwzięciu wydawniczym redakcji „Businesswoman&Life” znalazła się wiceprezes zarządu SM Mlekpol Małgorzata Cebelińska, która w trakcie gali podkreśliła, że misją Mlekpolu jest człowiek, dlatego Spółdzielnia dostarcza na rynek bezpieczne i zdrowe produkty mleczarskie.

– Chciałabym serdecznie podziękować za zaproszenie do udziału w wyjątkowym przedsięwzięciu wydawniczym, jakim jest książka „50 osobistości biznesu”. To wielkie wyróżnienie i zaszczyt dołączyć do zacnego grona ludzi, którzy wzięli w nim udział. Fundacja Rak`n Roll jest wyjątkowa, bo przełamuje stereotypy związane z chorobą nowotworową i wspiera swoich podopiecznych w różnych dziedzinach życia. W imieniu Mlekpolu pragnę wyrazić podziw i szacunek wobec pracowników fundacji, a także wobec jej podopiecznych, którzy udowadniają, że pacjenci onkologiczni, pomimo wszelkich przeciwności, mogą chorować i żyć na własnych warunkach – z godnością, nadzieją i uśmiechem

- powiedziała Małgorzata Cebelińska