Podkreśliła, że obecnie wiele się dzieje w sferze unijnych regulacji prawnych dotykających bezpośrednio sektora mleczarskiego.

Mamy chociażby unijną dyrektywę opakowaniowa, metanową, strategie Od pola do stołu, Zielony Ład itd. Wprowadzenie dyrektywy opakowaniowej spowoduje, że firmy mleczarskie nie będą miały w co pakować swoich wyrobów. To jest bardzo złe prawo. Niestety większość eurodeputowanych zasiadających w komisji rolnictwa, czy klimatu mają mierną wiedzę na ten temat. Decydenci od spraw rolnictwa nigdy nie byli na wsi. Staramy się jako organizacje rolnicze lobbować, wyjaśniać, ale przekonywanie jest bardzo trudne, gdy zamiast merytorycznych argumentów górę bierze ideologia

- mówiła Agnieszka Maliszewska.