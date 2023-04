Mleko

Maliszewska o zakazie importu z Ukrainy. "Obawiam się zastosowania wzajemności"

17-04-2023

Polska wstrzymała import produktów rolnych z Ukrainy. - To czego najbardziej się dziś obawiam, to zastosowania wzajemności w relacji handlowej z Ukrainą. Jeśli Ukraina zamknie nam swój rynek, to będziemy w bardzo trudnej sytuacji. Dziś 6 proc. całości eksportu naszego sera idzie na Ukrainę – mówi Agnieszka Maliszewska, Dyrektor Polskiej Izby Mleka i wiceprzewodnicząca COGECA.

Polskie mleczarstwo aż 6 proc. produkcji wysyła na Ukrainę - mówi Agnieszka Maliszewska