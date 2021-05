Marka Rolmlecz jest obecna na polskim rynku od blisko 100 lat

Marka Rolmlecz jest obecna na polskim rynku od blisko 100 lat. Najbardziej rozpoznawalnym produktem jest serek homogenizowany waniliowy, nazywany przez konsumentów „serkiem z krówką”, który wielu kojarzy się z beztroskim okresem dzieciństwa. Uśmiechnięte zwierzątko w kuchennym fartuszku wzbudza ogromną sympatię, a jego wizerunek jest nierozerwalnie związany z marką. Ostatnio wszystkie produkty Rolmlecz przeszły zmiany w wyglądzie opakowań, by na sklepowych półkach zachęcać nowym wyglądem.

Autor: portalspożywczy.pl

Data: 11-05-2021, 12:53

Marka Rolmlecz jest obecna na polskim rynku od blisko 100 lat

Rolmlecz od lat hołduje wartościom takim jak tradycja, poszanowanie lokalności oraz regionalnych zwyczajów mleczarskich przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Najlepszej jakości polskie mleko trafia do produkcji prosto od miejscowych mleczarzy, dzięki czemu naturalny smak wyrobów tworzonych na jego bazie staje się ponadczasowy. Rolmlecz umiejętnie wiąże wieloletnie doświadczenie mleczarzy z oczekiwaniami współczesnych konsumentów. Wynikiem tego połączenia jest nowa szata graficzna opakowań wszystkich produktów obecnych w portfolio marki. W ramach podjętych działań pojawią się także zaskakujące nowości, które zabiorą konsumentów w niezapomnianą mleczną podróż - mówi Dorota Grabowska, Kierownik Działu Marketingu.

Czas na zmiany

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Na przestrzeni lat produkty Rolmlecz przechodziły jedynie subtelne modyfikacje szaty graficznej, pozostając niemal niezmienione po dziś dzień. Jednak, by były nadal atrakcyjne dla swoich odbiorców, podążały za trendami i wyróżniały się na sklepowej półce, wygląd opakowań nabrał obecnie bardziej nowoczesnego charakteru. Wielbiciele marki mogą być spokojni – zawartość dobrze im znanych wyrobów nabiałowych i ich cenione od lat smaki, pozostały niezmienne.

W 2021 roku pierwszy raz w historii marki Rolmlecz zrealizujemy kampanię reklamową w mediach ogólnopolskich. Legendarna krówka dotrze do szerokiej grupy obiorców dzięki zaplanowanym działaniom displayowym, digitalowym, na kanałach social media oraz współpracy z influencerami. Zostanie również stworzona dedykowana platforma internetowa „od mleczarzy” - dodaje Dorota Grabowska, Kierownik Działu Marketingu.

Marka z tradycją zaskakuje nowościami

Smak serków homogenizowanych Rolmlecz pokochało już kilka pokoleń Polaków. W tym roku do rodziny liczącej prawie 40 różnych propozycji produktowych dołączą kolejne.

Miłośnicy „serka z krówką” powinni spróbować intrygującej nowości - waniliowego jogurtu pitnego. To smaczna i pełnowartościowa przekąska do bezpośredniego spożycia, a także doskonały dodatek do orzeźwiających owocowych koktajli. Aksamitny, stworzony z najlepszej jakości polskiego mleka, o wyraźnie waniliowym smaku jogurt został zamknięty w poręcznym kartoniku.

Pod marką Rolmlecz ukaże się również mleko świeże o 2 i 3,2% zawartości tłuszczu. Będzie ono dostępne w litrowych butelkach. To mleko najwyższej jakości, pozyskiwane od krów pasących się w najczystszych rejonach Polski. Sekret jego niepowtarzalnego smaku tkwi w naturze. Ofertę śmietanek UHT poszerzy śmietanka 18%, która stanowi idealne kremowe dopełnienie i wzbogacenie smaku wielu dań. Z nią każda zabielana zupa stanie się pyszna, a sos aromatyczny. Do szerokiej gamy produktów, czyli śmietan, kefirów, maślanki, jogurtów pitnych, twarogów, masła i serków wiejskich dołączą także żółte sery w plastrach 150 g, takie jak ser ementaler czarnoleski z licznymi dziurami, delikatny salami i klasyczna gouda.