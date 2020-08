Maślanka ma potencjał. Nie tylko odżywczy, ale także kulinarny

Polepsza przemianę materii

Maślanka naturalna często zalecana jest osobom, które stosują diety odchudzające. Dlaczego? Bakterie fermentacji mlekowej trafiają do flory bakteryjnej, gdzie usprawniają pracę jelit powodując, że resztki pokarmowe w nich nie zalegają. Napój zawiera także kwas mlekowy, który wpływa na aktywne wydzielanie soku żołądkowego. Efekt? Proces trawienia zachodzi szybciej, dzięki sprawnej perystaltyce. Dodatkowo w 100 gramach zawiera tylko 48 kcal i ma małą zawartość tłuszczu. Ze względu na wartości odżywcze i niską kaloryczność zalecany jest osobom dbającym o linię.

Daje poczucie lekkości

Co ciekawe, w naszym przewodzie pokarmowym, maślanka rozkłada się nawet 3 razy szybciej niż mleko. Uważana jest więc za produkt lekkostrawny, który jednak daje poczucie sytości na długo. Podczas procesu fermentacji, bakterie kwasu mlekowego częściowo rozkładają laktozę. Dzięki temu osoby z jej lekką nietolerancją, mogą zapomnieć o kłopotach trawiennych. To także sprawia, że z maślanki w diecie nie muszą rezygnować diabetycy.

Stwarza wiele kulinarnych możliwości

Napój ten dzięki swojej delikatności, lekkości i kwaskowatości, nie tylko znakomicie gasi pragnienie, ale znajduje również wiele zastosowań w kuchni. Możliwości jest ogrom, a pod każdą postacią smakuje doskonale - na zimno czy ciepło, wytrawnie lub ze słodką nutą. To znakomita alternatywa dla mleka, baza do deserów, koktajli, zup, a nawet składnik marynat do mięs i ryb. Myślisz, że dobrze smakuje tylko naturalna maślanka? Otóż nie! Zaskoczyć Cię może różnorodność dostępnych wariantów. Masz ochotę na egzotyczne smaki? Spróbuj Maślanki Mrągowskiej mango-kardamon. Lubisz odkrywać nowości? Wybierz tę o smaku pieczonych jabłek. Potrzebujesz troszkę osłody? Wśród portfolio SM Mlekpol znajdziesz na przykład Maślankę Mrągowską Straciatella. Możliwości jest wiele, nie bój się eksperymentować i korzystać z dobroczynnego działania tego mlecznego napoju.

Maslanka Mragowska naturalna 1l.jpg

Koi nerwy

Witaminy B, w które obfituje maślanka, czynnie biorą udział w procesach energetycznych, które zachodzą w organizmie człowieka. Podaż ich na odpowiednim poziomie zapewnia dobre samopoczucie, poprawia koncentrację i sen, a także zmniejsza uczucie znużenia. Równie cennym składnikiem w tym napoju jest potas, który pozytywnie wpływa na funkcjonowanie układu nerwowego.

Wzmacnia kości