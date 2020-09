Maślanka Mrągowska zachęca do wspólnego gotowania

Czas spędzony w kuchni z najbliższymi to znakomita okazja do zwolnienia tempa w czasie zabieganego dnia, moment na rozmowę, a także swobodne żarty. W takich chwilach zbliżamy się do siebie i zacieśniamy więzi. Nawet jedna godzina spędzona w kuchni może znaczyć dla rodzinnych czy przyjacielskich relacji bardzo wiele.

„Maślanka Mrągowska w kolejnym etapie kampanii zwraca uwagę na najważniejsze wartości, jakimi są przyjaźń, rodzina i czas, jaki im poświęcamy. Oderwijmy dzieci od smartfonów i laptopów, zaproponujmy im alternatywę, taką jak wspólne przygotowanie posiłku. Zatrzymajmy się na chwilę, celebrujmy czas: porozmawiajmy, pośmiejmy się razem, zróbmy razem coś pysznego, coś na co każdy będzie miał ochotę. Staramy się aktywizować naszych konsumentów i zachęcać ich do gotowania z Maślanką Mrągowską w gronie rodzinnym, dbając o świadome odżywianie i zbilansowaną dietę” – tak przekaz i zamysł kampanii komentuje Dorota Grabowska, Kierownik Działu Marketingu w SM Mlekpol.

Marka podjęła ten ważny temat i propaguje ideę wspólnego gotowania, ponieważ Maślanka Mrągowska dzięki swojej uniwersalności zastosowania oraz naturalnym składnikom, jest pełnowartościowym elementem dań i częstym towarzyszem rodzinnych spotkań. Celem kampanii jest zachęcenie do spotkania się w kuchni. By ten czas umilić i ułatwić serwis www.niejembyleczego.pl został poszerzony o nowe przepisy, dostosowane do potrzeb, umiejętności i doświadczenia gotujących. To łatwe receptury, szybkie i przyjemne w wykonaniu, których dopełnieniem jest wyśmienity smak Mrągowskiej.