strefa premium

Masło tańsze nie będzie

Niska podaż, utrzymujący się popyt eksportowy, rosnące ceny mleka w skupie oraz ogólna inflacja, nie pozostawiają złudzeń - ceny masła na sklepowych półkach w Polsce w najbliższym czasie raczej nie będą maleć – zwłaszcza w okresie przedświątecznym.

Autor: Roman Wieczorkiewicz

Data: 07-12-2021, 15:01

Masło tańsze nie będzie

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Cała jesień bieżącego roku upływa pod znakiem rosnących cen żywności, w tym produktów mlecznych. W październiku międzynarodowe notowania cen masła, odtłuszczonego mleka w proszku i pełnego mleka w proszku gwałtownie wzrosły drugi miesiąc z rzędu za sprawą silnego globalnego popytu. Do wzrostu cen przyczyniły się między innymi niskie dostawy mleka i niskie jego zapasy w Europie oraz słabszy niż przewidywano początek nowego sezonu produkcji mleka w Oceanii. Ceny globalne mają znaczny wpływ na polski rynek produktów mleczarskich, a warto pamiętać, że masło, obok mleka w proszku i serów, jest najważniejszym towarem handlu międzynarodowego produktami mleczarskimi.

Masło droższe na świecie

Jak mówi Marcin Hydzik, prezes Związku Polskich Przetwórców Mleka, pod koniec listopada br. średnia unijna cena masła wynosiła 5 607 USD/t. - Oznacza to spadek o ok. 1,5 proc. w porównaniu z ceną notowaną dwa tygodnie wcześniej. W tym samym okresie cena masła produkowanego w Nowej Zelandii wzrosła do 5988 USD/t, a cena amerykańskiego masła do 4387 USD/t. - mówi.