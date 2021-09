Medale dla SM Mlekpol w konkursie sera Good Cheese

Cztery medale, w tym dwa złote, odebrała SM Mlekpol podczas uroczystej Gali Polskiego Kongresu Serowarskiego w Mrągowie (29 września), którego była Gospodarzem Honorowym. Na najwyższym stopniu podium znalazł się Serek śmietankowy Łaciaty oraz Ser salami bez laktozy. Trzecie miejsce zajęły sery: Złoty Mazur oraz Jantar. To wyróżnienia, które potwierdzają wysoką jakość produktów, które powstają ze świeżego, polskiego mleka, w zgodzie z tradycją i sprawdzoną recepturą.

Autor: portalspożywczy.pl

Data: 30-09-2021, 10:59

Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol pobiła swój zeszłoroczny wynik i w kulinarnym konkursie sera Good Cheese 2021 zdobyła o jeden medal więcej, dokładając złoty krążek. Po najwyższe laury sięgnęła w kategoriach:

- Serek do smarowania: Serek śmietankowy Łaciaty (smak indyjski z konopiami i czarnuszką) 200 g

- Bez laktozy: Ser salami bez laktozy – plastry 150 g

Natomiast brązowy medal przyznano produktom Spółdzielni w kategoriach:

- Ser twardy na deskę serów: Ser Jantar – klinek 200 g

- Ser „ready to go”: Ser Złoty Mazur – plastry 150 g

Docenienie naszych produktów w konkursie kulinarnym przez szefów kuchni i kucharzy to dla nas jedno z najcenniejszych wyróżnień. Smakują oraz oceniają oni ponad 100 różnych gatunków serów i serków, wytwarzanych przez największych i najlepszych polskich producentów oraz rzemieślników. Kryteria, jakimi kieruje się jury, to przede wszystkim smak, zapach czy konsystencja. Dlatego zdobycie aż 4 medali potwierdza naszą pozycję lidera w branży. Zależy nam, by do konsumentów trafiał produkt, który spełni ich oczekiwania, dlatego czysty skład, najwyższa jakość i niepowtarzalny smak to dla nas największe wartości. Niezmiennie od 40 lat Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol naturalnie dba o ludzi – mówi Dorota Grabowska, Kierownik Działu Marketingu SM Mlekpol.

Nagrody w konkursie Good Cheese przyznawane są przez niezależną komisję przedstawicieli Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Kuchni i Cukierni. Eksperci smakują produktów bez znajomości ich nazwy handlowej oraz marki.