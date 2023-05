Mleko

Milko Mazury MTB – drugi etap zmagań już w najbliższą niedzielę w Pieckach

To już ósmy sezon wyścigów kolarskich Milko Mazury MTB. Jego inauguracja odbyła się 23 kwietnia w Iławie, a już w tę niedzielę, 7 maja, organizatorzy zapraszają do Piecek. Uczestnicy będą mieli do wyboru 7 kategorii startowych – w zależności od wieku i kolarskiego doświadczenia. Sponsorem tytularnym imprezy jest marka Milko, a etapowi wyścigów dla najmłodszych patronuje Łaciate Junior.

Milko Mazury MTB – drugi etap zmagań już w najbliższą niedzielę w Pieckach /fot. mat.pras