Milko promuje ruch i zdrowy styl życia

W ciągu ostatnich miesięcy mogliśmy przekonać się jak wiele się zmienia, kiedy możliwości aktywnego spędzania czasu zostają z dnia na dzień radykalnie ograniczone. Nasza nowa kampania Milko ma na celu zwrócenie uwagi, jak ważna jest aktywność fizyczna i że jest wiele dobrych powodów, aby być aktywnym w każdym wieku. Skład i wartości odżywcze sprawiają, że fermentowane produkty mleczne stanowią ważny element zrównoważonej diety, a poręczne opakowania Milko o poj. 330 ml z wygodną zakrętką idealnie wpisują się w aktywny styl życia naszych konsumentów - mówi Dorota Grabowska, Kierownik Działu Marketingu Mlekpolu.

W ramach działań edukacyjnych na stronie internetowej ruszajzmilko.pl publikowane są artykuły dotyczące ruchu, zbilansowanej diety, motywowania do aktywności, a także sposobów radzenia sobie ze stresem, jak choćby praktyka uważności (tzw. mindfulness). Do współpracy marka zaprosiła ekspertów, dietetyków oraz trenerów rozwoju osobistego, którzy dzielą się swoim doświadczeniem i wiedzą na łamach bloga Milko. Do propagowania korzyści z aktywności razem z Milko zaproszono także instagramowych influencerów.

Kampania Milko będzie silnie wspierana w mediach. W ogólnopolskich stacjach telewizyjnych wyemitowane zostaną 8-sekundowe billboardy sponsorskie, a w internecie spoty reklamowe 30", 15" i 6" pokazujące różnorodne formy aktywności oraz skojarzone z nimi benefity. W ramach działań online prowadzona będzie intensywna kampania display z wykorzystaniem nośników rich media na platformie programmatic Adform, a także na Instagramie i w serwisie Youtube.

Agencja Los Mejores odpowiada kompleksowo za strategię komunikacji, koncept aktywacji, kreację ATL i digital, produkcję spotów reklamowych oraz wizerunkowej sesji zdjęciowej na potrzeby działań w social mediach, a także planowanie i zakup mediów online. Los Mejores wspiera Milko od 2017 roku.