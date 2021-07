strefa premium

Mimo wzrostu cen mleka, producenci zarabiają mniej (wywiad)

Z Andrzejem Minarczukiem, prezesem Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kosowie Lackim, rozmawiamy o cenach mleka, nastrojach producentów i aktualnej sytuacji na rynku serów.

Autor: Roman Wieczorkiewicz

Data: 06-07-2021, 14:47

Jakie są nastroje rolników?

OSM w Kosowie Lackim od początku br roku utrzymuje wysokie ceny mleka surowego skupowanego od rolników. Do wiosny nastroje wśród rolników były umiarkowanie dobre, ale wraz z wiosennym wzrostem cen nawozów, nasion i pasz ich zysk na mleku uległ znacznemu obniżeniu. Dzisiaj te nastroje są gorsze, bo też i ich zysk z mleka jest mniejszy. Trudno się temu dziwić, stąd rolnicy chcieliby otrzymywać jeszcze wyższą cenę mleka.

Czy jest jeszcze potencjał wzrostu cen mleka?

Handel – a szczególnie branża HoReCa- po okresie ogromnego zastoju nie akceptuje wyższych cen produktów mleczarskich. Nie trafiają do nich argumenty przetwórców, że koszty prowadzonej działalność lawinowo wzrastają. Już nie tylko energia elektryczna drożeje, ale też opakowania foliowe i kartonowe, materiały do remontów i oczywiście koszty osobowe. To wszystko powoduje, ze iluzją jest twierdzenie, że uda się zaspokoić oczekiwania rolników w zakresie wyższej ceny mleka tylko z finalnej ceny nabiału. Nie uda się i trzeba o tym rozmawiać. Rolnicy muszą otrzymać wsparcie chociażby z tak chwalonego Polskiego Ładu.