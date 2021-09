Mimo wzrostu cen spada opłacalność produkcji mleka (analiza)

Patrząc tylko na dane publikowane przez Główny Urząd Statystyczny dotyczące ceny skupu mleka, można odnieść wrażenie, że jest to bardzo dobry rok dla hodowców bydła mlecznego i producentów mleka - mówi Dorota Śmigielska, analityk rynku mleka Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka.

Autor: Roman Wieczorkiewicz

Data: 29-09-2021, 06:08

Mimo wzrostu cen, spada opłacalność produkcji mleka /fot. Unsplash

Przez wiele miesięcy cena surowca odnotowywała trend wzrostowy, który został delikatnie wyhamowany w maju bieżącego roku i utrzymywał się do lipca. W sierpniu cena skupu odnotowała delikatny wzrost. Średnie cena mleka w sierpniu 2021 roku ukształtowała się na poziomie 150,52 zł/hl i była o 0,7 proc. wyższa niż w lipcu bieżącego roku oraz o 13% wyższa niż w sierpniu ubiegłego roku. Średnia cena za okres ośmiu miesięcy wynosiła 150,49 zł/hl i była o 12,5% wyższa od analogicznego okresu ubiegłego roku. - Podczas wielu spotkań można usłyszeć, że sytuacja na rynku mleka jest bardzo dobra. Obecne ceny porównywane są z cenami z przełomu lat 2013 – 2014, kiedy przekraczały 150 zł/hl - mówi analityk.

Koszty produkcji rosną od roku

Zauważa równocześnie, że jednak rzadko kiedy mówi się o kosztach produkcji, które od jesieni zeszłego roku dramatycznie rosną. Największe wzrosty odnotowano w przypadku pasz, a warto zaznaczyć, że koszty żywienia stanowią ponad 60% kosztów bezpośrednich produkcji mleka. Dla porównania w sierpniu 2020 roku tona śruty rzepakowej średnio kosztowała 865 zł, obecnie jej cena wzrosła do 1310 zł. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku śruty sojowej. W sierpniu rok temu trzeba było zapłacić około 1400 zł/t, obecnie pod koniec września trzeba zapłacić 2022 zł/t.

Wzrost odnotowały również energia, olej napędowy, materiały budowlane i maszyny. Rolnicy, którzy rozpoczęli rozbudowę, modernizację czy budowę nowej obory teraz muszą się liczyć ze znacznie wyższymi kosztami. Eksperci przewidują, że ceny oleju napędowego w najbliższych miesiącach będą utrzymywać trend wzrostowy.

- Wszystko to powoduje, że pomimo dość dobrej ceny mleka, niestety opłacalność jest na zdecydowanie niższym poziomie niż oczekiwaliby tego producenci mleka. Z cen jakie otrzymują za surowiec pokrywają bieżące koszty, z tego powodu wielu rolników wstrzymało nawet decyzję o rozpoczęciu inwestycji - mówi Dorota Śmigielska.

Spada sezonowość cen mleka

W bieżącym roku w okresie letnim cena mleka odnotowała spadek, jednak nie były to takie drastyczne spadki, jak to miewało miejsce w latach poprzednich. Takiego stanu rzeczy można upatrywać w dużym popycie na mleko i jednoczesnym spadku skupu który miał miejsce w ciągu ostatnich trzech miesięcy (czerwiec, lipiec, sierpień). - Już od dawna mówi się, że podmioty przetwarzające mleko konkurują miedzy sobą, żeby pozyskać nowych dostawców i surowiec. Nie jest to jakieś nadzwyczajne zjawisko i wynika z tego, że poczynając nowe inwestycje i zwiększając moce przerobowe potrzebują więcej surowca - tłumaczy ekspert Federacji.

- W środowisku mleczarskim mówi się również o wysokich cenach za mleko przerzutowe. Docierają do nas informacje, że jego cena oscyluje w okolicach 2,00-2,10 zł/l. Tu warto zaznaczyć, że pomimo braku dokładnych informacji ile tego mleka trafia na nasz rynek, ponieważ nie spotkałam się z oficjalnymi statystykami, to szacujemy, że stanowi ono około 2% krajowego skupu. Można jednak zobaczyć zależność, że jeśli cena mleka przerzutowego utrzymuje się na wysokim poziomie, to również nasi producenci otrzymują wyższą cenę - zaznacza.

Cały artykuł dostępny w Strefie Premium pt. "Sama cena mleka decyduje o opłacalności produkcji"