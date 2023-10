Program obejmie m.in. badania i doktoraty, praktyki dla studentów, szkolenia dla pracowników - podkreślił w czwartek szef MEiN Przemysław Czarnek.

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek poinformował, że pilotaż programu "Sieć badawcza uczelni przyrodniczych na rzecz rozwoju polskiego sektora mleczarskiego" będzie polegał na współpracy "uczelni przyrodniczych, rolniczych z naszymi przedsiębiorstwami".

"Mamy na sali przedstawicieli naszych znakomitych firm, które odnoszą wielkie sukcesy, nie tylko na rynku krajowym, ale również zagranicą. To są najwięksi przetwórcy na rynku mleczarskim, to są spółdzielnie mleczarskie, które przetwarzają ogromne ilości mleka. Mamy też na sali rektorów uczelni przyrodniczych z Lublina, Warszawy, Olsztyna, Poznania, Wrocławia i Krakowa, które tworzą sieć" - poinformował.

"Ma ona za zadanie bezpośrednią i ścisłą współpracę z naszymi spółdzielniami mleczarskimi po to, żeby stworzyć jeszcze bardziej innowacyjne produkty, stworzyć jeszcze lepsze warunki do przetwórstwa rolno-spożywczego właśnie w sektorze mleczarskim, żeby produkty, które są wytwarzane przez nasze spółdzielnie mleczarskie, przez naszych przetwórców, były na jeszcze wyższym poziomie, trafiały do jeszcze większej liczby osób, były dedykowane poszczególnym grupom: juniorom, seniorom, osobom dorosłym, sportowcom, również tym, którzy chcą poprawiać swoją kondycję fizyczną" - wskazał szef MEiN. "Żeby produkt ten był jeszcze bardziej konkurencyjny na rynkach międzynarodowych i opatrzony symbolem współpracy ze światem nauki" - dodał.