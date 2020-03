Minister Edukacji Narodowej objął patronatem kampanię Mamy kota na punkcie mleka

Kampanię „Mamy kota na punkcie mleka” realizuje Polska Izba Mleka we współpracy z Polską Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Akcja skierowana jest do uczniów w wieku 6-10 lat, ich rodziców i nauczycieli z całej Polski. Projekt ma na celu zwrócenie uwagi najmłodszych na zalety mleka i produktów mlecznych oraz wskazanie powodów, dla których powinny być one obecne w codziennej diecie. Aby wiedza ta została przekazana dzieciom w sposób atrakcyjny, zadbają o to kot Mleczysław i Mleczna Kita – bohaterowie kampanii, którzy zachęcają młode pokolenie do zdrowego odżywiania w oparciu o mleko i produkty mleczne. Ciekawe materiały edukacyjne, konkursy z nagrodami oraz możliwość przeprowadzenia zajęć w oparciu o kreatywne materiały - to tylko niektóre z korzyści wynikających z wzięcia udziału w programie.

Dlaczego mleko powinno się znaleźć w codziennej diecie każdego ucznia? Przede wszystkim ze względu na bogactwo składników odżywczych takich jak: łatwo przyswajalne białko, witaminy A, D, E, K oraz z grupy B, a także składniki mineralne m.in. jak: wapń, potas magnez. Tak więc recepta na szkolne sukcesy jest prosta. Aby poprawić pamięć i koncentrację, należy spożywać mleko i produkty mleczne. Codzienne spożywanie nabiału wzmacnia też odporność, układ krążenia i pracę mięśni. Dlatego produktów mlecznych nie powinno zabraknąć nie tylko w diecie najmłodszych, ale osób dorosłych.

Wiek szkolny dziecka to czas, w którym kształtują się ich nawyki żywieniowe. Jeśli teraz zyskają one odpowiednią wiedzę na temat właściwego odżywiania i roli produktów mlecznych, wyrobią sobie nawyk sięgania po nie także w dorosłym życiu.

Aby dołączyć do programu, wystarczy wypełnić deklarację, którą można znaleźć na stronie www.kochammleko.pl. Następnie należy ją wypełnić i przesłać drogą elektroniczną na adres: promocja@izbamleka.pl lub wysłać pocztą na adres: Polska Izba Mleka, ul. Mickiewicza 7 lok. 23, 15-213 Białystok. Mleczna kampania obejmuje swoim zasięgiem placówki z całej Polski, a udział w programie jest całkowicie bezpłatny.