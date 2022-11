W odpowiedzi na postulat współfinansowania targów przez resort rolnictwa, Henryk Kowalczyk stwierdził, że do finansowania targów, jak również innych imprez, jest przeznaczony Fundusz Promocji Mleka.

Poruszył także sprawę komisji trójstronnej. Zwrócił uwagę, że sieci handlowe w przeciwieństwie do mleczarstwa nie są polskie. - Musimy znaleźć sposób, aby sieci handlowe zaprosić skutecznie do komisji trójstronnej i aby ich udział nie był pozorny – mówił Kowalczyk.

Wskazał, że nowe wytyczne Komisji Europejskiej pozwalają rządowi wpływać na cenę energii i nie ma obecnie ryzyka, iż jakiej firmy będą zmuszone płacić 800 proc. więcej za na prąd.

- Mamy także możliwość dotowania producentów nawozów, więc nie ma ryzyka zaprzestania ich produkcji, jak to miało miejsce we wrześniu. To wszystko daje pewną stabilność działania. Ceny energii wzrosną, ale liczę, że proporcjonalnie do wszystkiego, a nie o 800 proc.

- mówił minister Kowalczyk