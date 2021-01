Minister rolnictwa zapowiedział nową ustawę o spółdzielczości

Prof. Babuchowski: Polska musi być aktywna od samego początku przy strategii Od Pola do Stołu

Jak mówił, w rolnictwie trwa trudny czas wywołany epidemią Covid-19. Wiele zależy również od tego co wydarzy się w przyszłej perspektywie finansowej Unii Europejskiej. Strategia od Pola do Stołu stwarza szansą dla dogonienia tego co dzieje się w krajach zachodnich Wspólnoty. W tym kontekście trzeba zauważyć, że mleczarstwo jest liderem zarówno w produkcyjności jak i eksporcie. Jako minister jestem aby służyć Państwu pomocą, chociażby w otwieraniu nowych rynków międzynarodowych - mówił minister Puda.

Sektor mleczarski - kontynuował minister - jest liderem postępu technicznego. W nowym PROW będziemy chcieli skierować znaczne środki na przetwórstwo, dlatego zachęcam do konsultacji i przesyłania swoich uwag bezpośrednio do ministerstwa rolnictwa.

Spółdzielczość ma w mleczarstwie kluczowe znaczenie, dlatego uważam, że konieczna jest nowa ustawa, która będzie odpowiadała wyzwaniom współczesności. Będę chciał te propozycje szeroko konsultować z całym środowiskiem mleczarskim i spółdzielczym, do czego zapraszam już teraz - zachęcał szef resortu rolnictwa.

Jak mówił, mleczarstwo ma duży udział zarówno w zapewnieniu dochodów rolniczych, jak i zatrudnienia na wsi, co jest obecnie szczególnie istotne. - Chcemy wzmocnić rolę małych i średnich gospodarstw, gdyż obecnie w pozycji uprzywilejowanej są gospodarstwa duże. Równocześnie chcę zastrzec, że to wzmocnienie nie odbędzie się kosztem dużych - zapewnił Grzegorz Puda.

- Z racji roli mleczarstwa dla zintegrowanego rolnictwa, sektor jest i będzie priorytetowo traktowany w ramach proponowanych zmian WPR. Zapewniam o mojej otwartości na dialogi i chęci pomocy w rozwiązywaniu wszystkich problemów tej branży - mówił minister Puda.