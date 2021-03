Minister Zdrowia objął patronatem kampanię Mamy kota na punkcie mleka

Niechęć konsumentów do GMO jest coraz bardziej widoczna

Program „Mamy kota na punkcie mleka”, sfinansowany z Funduszu Promocji Mleka, jest realizowany już od kilku lat w trosce o zdrowie dzieci. Jego głównym zadaniem jest przekazanie najmłodszym wiadomości na temat właściwości odżywczych mleka i jego przetworów w jak najatrakcyjniejszy sposób, trzymając się zasady „nauka przez zabawę”. Celem programu jest uświadomienie, jak wiele korzyści przynosi włączenie do diety mleka i jego przetworów, a także aktywizowanie konsumentów do świadomego wybierania tych produktów. Wyrobienie u dzieci zdrowych nawyków żywieniowych jest kluczowe dla ich harmonijnego rozwoju, więc aby osiągnąć jak największą skuteczność, należy rozpocząć edukację jak najwcześniej, a także przez zaangażowanie dzieci wpływać na postawy rodziców. Do programu mogą zgłaszać się placówki z całej Polski skupiające uczniów w wieku 6-9 lat. Dzięki uwielbianym przez dzieci bohaterom kampanii staje się ona rozpoznawalna i bliska każdemu uczniowi, który bierze w niej udział.

Wielu z nas zapomina jak ważne jest mleko w codziennej diecie. Mleko i produkty mleczarskie są cennym źródłem wapnia, białka oraz witaminy D, których tak bardzo potrzebuje nasz organizm. Czy wiesz, że wapń jest nazywany pierwiastkiem życia i jest jednym z podstawowych elementów prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu. Jeżeli nie dostarczymy naszemu organizmowi odpowiedniej ilości, możemy czuć się osłabieni, zmęczeni, oraz mieć słabe kości. Wapń, który spożywamy w mleku prawie w całości zostaje zmagazynowany w kościach i zębach. Zalecana porcja mleka dla dzieci to 4 szklanki mleka, ale oczywiście można je wymienić na inne produkty mleczne.

„Mamy kota na punkcie mleka” daje konkretne narzędzia nauczycielom, którzy razem z nami promują zdrowy styl życia. Każda placówka, która pobierze deklarację przystąpienia do projektu, z naszej strony internetowej www.kochammleko.pl wypełni i odeśle na promocja@izbamleka.pl lub wyśle pocztą na adres: Polska Izba Mleka ul. Mickiewicza 7 lok. 23 15-213 Białystok, zostanie wyposażona w szeroki zasób materiałów edukacyjnych i gadżetów (ilość materiałów ograniczona).