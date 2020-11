Mintel na Internetowym FRSiH: Młodsze pokolenia generują zapotrzebowanie na nowinki rynkowe

- Oczywiście patrząc na nasze dane konsumenckie i porównujemy je z innymi krajami Europy zachodniej okazuje się, że nawet odpowiedzi konsumentów dotyczące zainteresowania jakimiś unikalnymi kompozycjami sakowymi jest na wyższym poziomie. To wynika tez z tego, że nasza półka sklepowa nie jest tak zdywersyfikowana, a nowości nie są często w przystępnych widełkach cenowych. Mamy tu duże pole do popisu – uważa Honorata Jarocka.

Zauważa jednak, że należy jednak pamiętać o przywiązaniu do tradycji i nostalgicznych smaków jak w kategorii lodów wanilia, truskawka czy czekolada. - Zawsze to będzie podstawa oferty, a nowe kompozycje smakowe będą np. limitowaną ofertą. Co ciekawe, gdy mówimy o zmianach gdy np. gastronomia jest wstrzymana, to rośnie sprzedaż na wynos. Warto tu zauważyć, że nasze zapotrzebowanie na etniczne smaki jest spore. Jest to też szansa dla producentów dań gotowych – mówi analityk Mintela.

- Jest w tym też spore możliwości dla branży nabiałowej – dodaje.