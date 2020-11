Mintel na Internetowym FRSiH: Trend roślinny nie zagraża branży mlecznej

- Świetną sytuacją, jest to, że producenci nabiału sami wchodzą w produkcje produktów roślinnych np. Jogurty Magda, firmę, która teraz jest w pełni roślinna, poprzez graczy oferujących szeroką gamę produktów jak Bakoma, OSM Łowicz czy Polmlek. Widać, że tego typu produkty mogą świetnie funkcjonować obok siebie. Na samym początku przykładem była branża mięsna, gdzie gracze powoli wprowadzali produkty roślinne. Początkowo wiązało się to ze sceptycyzmem ze strony konsumentów, ponieważ konsumenci wegetariańscy czy wegańscy nie do końca wierzyli w szczere intencje firm mięsnych. Teraz to się zmieniło – widać bardziej elastyczne podejście, zrozumienie, że takie potrzeby są na rynku i nie uciekniemy od tego. Te lekcje świetnie zaimplementowały firmy z branży nabiałowej – uważa Honorata Jarocka.

Dodała, iż wydaje się, że tego typu produkty są coraz częściej wybierane przez klientów, którzy nie podążają w 100 proc. za dieta roślinną, ale w coraz większym, stopniu flexikonsumentów, którzy chętniej sięgają po takie wyroby z uwagi na urozmaicenie, na nowy smak. Nie bez znaczenia są także standardy prośrodowiskowe, dobrostan zwierząt – wszystkie moralne przesłanki są coraz ważniejsze dla konsumentów.

- Na rynkach zagranicznych pojawiają się rozwiązania hybrydowe np. napoje mix mleka. To pokazuje, że konsumenci chcą urozmaicić wartość odżywczą produktów, po które sięgają na co dzień, jak i też walory smakowe, gdyż napoje roślinne niosą ze sobą inne atrybuty smakowe. Mamy różne potrzeby i ich zrozumienie jest kierunkiem na przyszłość – mówiła Honorata Jarocka.