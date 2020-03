Mleczarnia Turek ogranicza skup mleka

Wczoraj dotarła do nas wiadomość o piśmie rozsyłanym przez dyrekcję Mleczarni „Turek”. Mówi ono o ograniczeniu odbioru mleka o 10 proc. względem ilości oddanej do mleczarni w dniach 17-18 marca. Warto zaznaczyć, że ograniczenie ma wejść w życie od 23 marca b.r. i obowiązywać do odwołania. Niepokojąca jest również dalsza część wiadomości, w której zaznaczona jest możliwość dalszych ograniczeń w odbiorze, w wypadku pogorszenia warunków na rynku mleka.

Jak zaznacza w piśmie dyrekcja Mleczarni Turek działanie to ma na celu utrzymanie ciągłości skupu mleka i niedopuszczenie do „zalania fabryki mlekiem”. Podkreślone również zostało zmniejszenie krajowego spożycia produktów spożywczych oraz utrudnienia wynikające z zamknięcia granic, które bardzo mocno ogranicza przepływ surowca mlecznego.

– Mleczarnia Turek podejmuje wszelkie działania zmierzające do utrzymania ciągłości produkcji oraz skupu mleka poprzez wprowadzanie reżimów higienicznych na każdym etapie produkcji. Niestety nie ma żadnych przesłanek aby mówić, że w nadchodzących tygodniach sytuacja się poprawi. Prognozujemy, że w najbliższych tygodniach produkcja serów będzie ograniczana, a nawet, w czarnym scenariuszu, może dojść do chwilowego zatrzymania fabryki – czytamy w piśmie.

Podkreślone w nim zostały również konsekwencje obecnej sytuacji na rynku, jakimi są ograniczenia w sprzedaży mleka oraz to, że głównym problemem na rynku nie jest spadająca cena surowców a rosnąca produkcja mleka, której rynek nie jest w stanie zagospodarować.

