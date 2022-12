Mleczarnia z Ciechanowa wraca ze swoimi produktami na rynek detaliczny. - W rynek wchodzimy z bardzo szerokim asortymentem – od mleka spożywczego, przez jogurty, kefiry, twarogi aż do twardych serów dojrzewających. Asortyment bardzo duży i będziemy go jeszcze rozszerzać - mówi Wiesław Żebrowski, prezes Spółdzielni z Ciechanowa.

Mleczarnia z Ciechanowa po 15 latach wraca z produktami na rynek

Dwa zakłady produkcyjne

Ciechanowska Spółdzielnia oprócz centrali w Ciechanowie spółdzielnia posiada dwa zakłady produkcyjne - produkuje w zakładzie w Górze Śląskiej, koło Leszna między Poznaniem a Wrocławiem oraz w Ozorkowie.

- W styczniu tego roku połączyliśmy się z Górą, gdzie przerabiamy teraz około 100 tyś litrów mleka, a zakład w Ozorkowie kupiliśmy na przetargu od syndyka w maju. Od tego czasu zakład został gruntownie wyremontowany, odnowiony – a pamiętajmy, że zakład stał nieużywany przez trzy lata, więc wymagał sporo inwestycji. Teraz już działa i produkowany jest tam twaróg stałowagowy i sera halloumi. - mówi Wiesław Żebrowski

Handel tradycyjny i nowoczesny

Jak mówi prezes Żebrowski, na razie dystrybucja skupia się w zachodniej części kraju. Jednak teraz rozpoczyna się sprzedaż w Warszawie i Ciechanowie i firma ma nadzieję, że niedługo będzie obecna w całej Polsce.

Stawiamy na handel tradycyjny – chcemy odnowić współpracę z PSS-ami. Jednak rozumiemy, że aby sprzedać większe ilości musimy być obecni w sieciach handlowych. Już prowadzimy rozmowy z kilkoma sieciami i mamy pozytywny feedback, myślę w już wkrótce wybierzemy kilka, które dadzą nam najkorzystniejsze warunki - dodaje prezes.

Nowy wizerunek spółdzielni z Ciechanowa

Spółdzielnia odnowiła wizerunek, ma nowe logo.Prezes podkreśla, iż mimo, tego, że firma nie była obecna na rynku przez 15 lat, jej produkty zostały bardzo dobrze przyjęte w Ciechanowie, w Warszawie.

Wiele hurtowni i PSS-ów chce z nami odnowić współpracę. Logo zostało odnowione, ma nowe kolory, które współgrają z opakowaniami naszych produktów premium – granat i écru - mówi prezes Żebrowski

Ponowne wejście na rynek to koszty – samo uruchomienie produkcji to kilka milionów złotych. Do tego koszty reklamowe i marketingowe, nowe logo – spółdzielnia wydała na to około miliona złotych. Trzeba także zamrozić sporo pieniędzy w produktach – kolejne kilka milionów złotych.

Mleko przerzutowe

Spółdzielnia z Ciechanowa przez lata zajmowała się handlem mlekiem tzw. przerzutowym.

Nadal to robimy, ale będziemy mieli tego mleka coraz mniej, gdyż zakład w Górze Śląskiej przerabia bardzo dużo, a będziemy mieli naprawdę duże zamówienia, więc będziemy sami potrzebowali surowca, szczególnie że planujmy uruchomić kolejne linie produkcyjne. Może się okazać, że być może sami będziemy musieli hurtowo kupować mleko na rynku. - mówi Wiesław Żebrowski

Drastyczne wzrosty cen energii

Rozpoczęcie produkcji i ponowne wejście na rynek zbiegło się z drastycznymi podwyżkami cen energii. W zakładzie w Ozorkowie firma ma pozostałości umów po syndyku, liczy jednak, że uda się renegocjować tę umowę na początku przyszłego roku.

Ostatnio zmieniliśmy ogrzewanie z gazowego na olejowe, teraz jeszcze czekamy na pozwolenia i chcemy dodać LPG – takie rozwiązanie mamy w Górze Śląskiej i to wychodzi nam najtaniej. Staramy się oszczędzać, na tyle na ile jest to możliwe - dodaje Żebrowski.

