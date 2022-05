Mleczarnia z Ciechanowa przejęła zakład w Ozorkowie. Za ponad 7 mln

Ciechanowska Spółdzielnia Mleczarska kupiła od syndyka zakład mleczarski po upadłej Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Ozorkowie. Koszt transakcji to 7,3 miliona złotych.

Autor: Roman Wieczorkiewicz

Data: 25-05-2022, 08:38

Mleczarnia z Ciechanowa za zakład w Ozorkowie zapłaciła ponad 7 mln /fot. CSM

Jak mówi Wiesław Żebrowski, prezes Ciechanowskiej Spółdzielni Mleczarskiej, zakład w Ozorkowie będzie trzecim zakładem w firmie.

- Mamy centralę w Ciechanowie, niedawno przyłączyliśmy zakład w Górze Śląskiej, a teraz – w piątek – podpiszemy akt notarialny kupna zakładu w Ozorkowie. Umowę z syndykiem podpisaliśmy już cztery miesiące temu, ale akt będzie podpisany dopiero teraz - mówi.

Stracony czas

- Straciliśmy przez to dużo czasu, ale zakup sfinansowaliśmy ze środków własnych, więc nie mamy żadnych narzuconych nam z góry terminów. Nasze zakłady są położone w jednej linii, aby mogły sobie pomagać i wzajemnie się wspierać – wyjaśnia.

Przez zwłokę w podpisaniu aktu notarialnego, firma straciła dobry czas na pozyskanie mleka. Latem, gdy robi się gorąco, produkcja mleka spada, natomiast wiosną intensywnie rośnie.

Zakład w dobrym stanie czeka na wznowienie produkcji

Prezes Żebrowski liczy, że uda się uruchomić w miarę szybko produkcję w nowym zakładzie.

- Zakład jest w bardzo dobrym stanie. Jest w pełni wyposażony. Znajdują się tam praktycznie nowe linie do produkcji twarogów i sera halloumi. Jest serownia, proszkowania, 3 wyposażone laboratoria. Początkowo myśleliśmy, aby wywieźć stamtąd linie i urządzenia, ale po głębszej analizie zdecydowaliśmy się wznowić produkcję w Ozorkowie. Oczywiście będzie to wymagało znacznych nakładów, gdyż zakład stał nieczynny 2,5 roku. Odbyłem już spotkanie z pracownikami, którzy są chętni do powrotu pracy - Wiesław Żebrowski.

W tym momencie trudno oszacować koszty ponownego uruchomienia, ale będą znaczne.

Mleko jest niezbędne

Drugim warunkiem jest pozyskanie na miejscu przynajmniej 40-50 tysięcy litrów mleka. - Wierzę, że uda się nam to zrobić. Moce produkcyjne zakładu w Ozorkowie to ponad 200 tysięcy litrów. Część surowca przerzucimy z Ciechanowa i Śląskiej Góry, ale na miejscu musimy na początek pozyskać przynajmniej 50 tysięcy. Część rolników wróci do Ozorkowa, pozyskamy też nowych, gdyż płacimy jedną z lepszych cen na rynku – obecnie dla dostawców, którzy dostarczają ponad 40 tys. litrów mleka o dobrych parametrach, cena wynosi 2,4 zł netto za litr, a dla dostawców przekraczających 100 tys. cena jest jeszcze wyższa – mówi prezes Ciechanowskiej Spółdzielni Mleczarskiej.

Przypomnijmy, w marcu br. średnia krajowa cena mleka surowego wyniosła 2,13 zł za litr.

Dlaczego upadła OSM Ozorków

Zapytany o przyczynę upadłości Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Ozorkowie, stwierdził, że w jego ocenie bezpośrednią przyczyną było przeinwestowanie.

