Mleczarnie podbierają sobie rolników, spada jakość surowca

Autor: Roman Wieczorkiewicz

Data: 20-07-2022, 14:17

Od dłuższego już czasu trwa walka pomiędzy zakładami mleczarskimi o pozyskiwanie rolników. Polega ona na ciągłym podbijaniu cen skupu i przedstawianiu przeróżnych ofert zachęcających do zmiany podmiotu skupu - mówi Leszek Figarski, prezes Zakładu Mleczarskiego FigAnd sp. z o.o.

Mleczarnie podbierają sobie rolników - mówi Leszek Figarski

Cena zależna od ilości mleka

Niestety, obserwujemy bardzo niepokojące zjawisko polegające na tym, że oferty największych firm mleczarskich w Polsce, skupiają się tylko na oferowaniu ceny uwarunkowanej od ilości skupowanego surowca (co miesiąc jest ona wyższa), zapominając o powiązaniu ceny z jakością dostarczanego mleka - mówi Leszek Figarski

Zwraca uwagę, że w żadnych z cenników przedstawianych przez największe firmy mleczarskie nie ma zapisów uzależniających ceny od wyników zawartości białka, tłuszczu czy mikrobiologii mleka, cena powiązana jest jedynie z litrami. Takie strategie cenowe, powodują żądania przez rolników wysokiej ceny za litr mleka bez względu na jego parametry.

Jakość mleka jest zagrożona

Uważa, że to co przez lata wypracowaliśmy, jeśli chodzi o standardy mikrobiologiczne, o komórki somatyczne i jakoś mleka, możemy stracić poprzez niewłaściwe podejście do wyceny surowca.