Mleczarnie rozwijają sklepy firmowe. Powstają nowoczesne koncepty

Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol ma osiem sklepów firmowych. Jak podaje firma, w ośmiu lokalizacjach oferujemy bogaty wybór wyrobów mleczarskich naszej produkcji. Tylko tu konsument znajdzie całą gamę naszych produktów, również tych regionalnych, dostępnych jedynie lokalnie. Sklepy Mazurski Smak zlokalizowane są w pobliżu zakładów produkcyjnych SM Mlekpol. Wszystkie wyroby mleczarskie trafiają do lady chłodniczej i na półkę prosto z mleczarni. Aby ułatwić klientom zakupy, uzupełniliśmy ofertę sklepu o najbardziej potrzebne produkty spożywcze i przemysłowe.

W 2016 roku mała, lokalna mleczarnia OSM Bychawa miała trzy własne sklepy. Łącznie aż 11 proc. produkcji jest sprzedawana za ich pośrednictwem. - W 2015 roku przy zakładzie uruchomiliśmy pierwszy duży sklep, w który sprzedajemy obecnie aż 9 proc. naszej produkcji. Później otworzyliśmy drugi sklep w Lublinie, a w kwietniu trzeci sklep wspólnie z masarnią i piekarnią. Odnośnie trzeciej placówki, to jeszcze zbyt wcześnie, aby pokusić się o jakieś podsumowanie. Na razie sklep jeszcze na siebie nie zarabia, ale wierzę, że to się szybko zmieni. Nasz mały sklep sprzedaje mniej więcej tyle co mniejsze hurtownie, ale uzyskujemy znacznie wyższe ceny. Jest to kierunek w którym będziemy szli. W planach mamy otwieranie dalszych sklepów. Rozglądamy się za różnymi lokalizacjami w Lublinie, a nawet innych miastach – mówiła wówczas Zofia Popławska, ówczesna prezes OSM Bychawa.

Ciekawe miejsce otworzył 7. grudnia 2020 Hochland Polska. W Kaźmierzu, gdzie znajduje się główna siedziba Hochland Polska, stworzono miejsce, gdzie każdy miłośnik serów znajdzie coś dla siebie. Sklep CHLEB&SER zlokalizowany jest na terenie, który Hochland w maju tego roku kupił od spółdzielni mleczarskiej „Jana", położonej w Kaźmierzu, bezpośrednio obok siedziby Hochland. Nowoczesny koncept sklepu CHLEB&SER utrzymany w klimacie rustykalnym w nowoczesnej formie, przywołuje na myśl bistro, w którym można zrobić nie tylko bardzo udane zakupy, ale też przysiąść i niespiesznie cieszyć się smakiem kanapek z dodatkiem najwyższej jakości sera czy też sernika w towarzystwie aromatycznej kawy. - To miejsce, które po prostu musiało pojawić się na mapie Kaźmierza – mówi Jacek Wyrzykiewicz PR & Marketing Services Manager w Hochland Polska. - Koneserzy smaku sera i fani szybkich przekąsek znajdą w nim bardzo szeroki wybór wszystkich naszych produktów. A jak wiadomo, do sera najlepiej smakuje chrupiące, ciepłe, świeże pieczywo – jego oczywiście również nie zabraknie w sklepie CHLEB&SER - mówi.