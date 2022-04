Mleczarnie wsparły pomoc Ukrainie organizowaną przez KPRP

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej organizuje we współpracy z MSZ i podmiotami zewnętrznymi, prowadzi pod patronatem Pary Prezydenckiej akcję „Pomoc Polakom na Wschodzie”. Skierowana jest ona do Polaków i osób polskiego pochodzenia zamieszkujących tereny dawnych Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej. Po wybuchu wojny na Ukrainę, akcja została rozszerzona i obecnie trafia do wszystkich potrzebujących wsparcia obywateli tego kraju. W akcję włączyły się także polskie firmy mleczarskie

Mleczarnie wsparły pomoc Ukrainie organizowaną przez KPRP /fot. Przemysław Keler/KPRP

Od chwili wybuchu wojny, KPRP zorganizowała i wysłała do Ukrainy 16 transportów z pomocą rzeczową dla mieszkańców wielu ukraińskich miejscowości. Tony żywności, w tym żywności energetycznej, środków czystości, chemii gospodarczej, produktów dla dzieci, a także produkty lecznicze i suplementy, koce, kołdry, ręczniki, odzież oraz obuwie trafiły m.in. do Lwowa, Fastowa, Żytomierza, Łucka, Kijowa, Jazłowca, Drohobycza, Żółkwi, Czortkowa czy Iwano–Frankiwska.

Podmioty współpracujące

Działania te były możliwe również dzięki współpracy m.in. z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Rządową Agencją Rezerw Strategicznych, Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, Senator Marią Koc, Panem Maciejem Paradowskim – Prezesem spółki KB Folie, Zespołem Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy Sekretariacie KEP, Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży czy Fundacją Charytatywni.

Wśród firm mleczarskich w akcję KPRP włączyły się: Lumiko Sp. z o.o., Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Krasnymstawie, Polmlek Sp. z o.o., Spółdzielcza Mleczarnia Spomlek oraz Spółdzielnia Mleczarska w Gostyniu.