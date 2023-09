Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych podpisała umowę ze spółdzielnią mleczarską Mlekovita na dostawę produktów żywnościowych w ramach rezerw strategicznych. Chodzi o masło i mleko odtłuszczone w proszku.

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych podpisała umowę ze spółdzielnią mleczarską Mlekovita. fot. unsplash

Mlekovita dostarczy żywność w ramach rezerw strategicznych

Agencja przypomniała w komunikacie, że we wrześniu br. rozpoczęła rozeznanie rynku wśród producentów masła i mleka odtłuszczonego w proszku dotyczące współpracy w zakresie sprzedaży oraz świadczenia usługi przechowywania rezerwy strategicznej tych produktów. "Wymagania jakościowe wyrobów określone są zgodnie z obowiązującymi przepisami uwzględniającymi wymagania weterynaryjne, handlowe, bezpieczeństwa żywności i żywienia. Kontrahenci zostali wyłonieni spośród polskich producentów żywności" - zaznaczyła RARS.

Zgodnie z poniedziałkową informacją, w myśli podpisanej umowy Mlekovita jako jedna z kilku firm dostarczy swe wyroby do RARS.

"Cieszę się, że to w oparciu o polskich producentów tworzymy i uzupełniamy stany rezerw strategicznych. Zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego to jeden z priorytetów Rządu RP - podobnie jak wspieranie polskiego rolnictwa i polskich producentów" - wskazał w komunikacie prezes RARS Michał Kuczmierowski. Zaznaczył, że "współpraca z tak uznanymi międzynarodowo markami jak m.in. Mlekovita to znak, że polscy producenci rolni, cała branża hodowlana i mleczarska, dostarczają wysokiej jakości produkty, mogące stanowić fundament stanu rezerw państwa".

"Mlekovitę stać nie tylko na wzorowa pracę, ale również na odpowiedzialność i uczestnictwo w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego naszego kraju" - ocenił cytowany w informacji RARS prezes Spółdzielni Mleczarskiej Mlekovita Dariusz Sapiński. Podkreślił przy tym, że produkty Mlekovity "są wytwarzane z mleka z polskich gospodarstw na terenie wszystkich województw naszego kraju".

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych (RARS) utrzymuje i przechowuje rezerwy produktów pierwszej potrzeby, które udostępnia m.in. w przypadku klęsk żywiołowych, kryzysów czy przerwania łańcuchów dostaw.

