Arla Foods obniżyła swoje roczne wytyczne w związku ze spadkiem cen mleka i większym popytem na produkty mleczne pod marką własną supermarketów.

Arla Foods - wyniki finansowe. Wzrost przychodów wynikał głównie ze wzrostu cen

Arla, należąca do około 8400 producentów mleka z Danii, Szwecji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Luksemburga, Holandii i Belgii, podała, że ​​przychody Arli w okresie od stycznia do czerwca wyniosły 7,06 miliarda euro, co stanowi wzrost o 10,7% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku.

Spółdzielnia mleczarska stwierdziła, że ​​wzrost przychodów o około 700 milionów euro wynikał głównie ze wzrostu cen. Podała jednak, że wolumen masła Lurpak, marki premium sprzedawanej w 95 krajach na całym świecie, spadł o 6,6%, podczas gdy ilość sprzedanego przez nią sera Castello spadła o 4,4% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Zysk Arli przed odsetkami i opodatkowaniem za pierwsze półrocze spadł o 36% w porównaniu z rokiem poprzednim do 161 mln euro (174,19 mln dolarów).

"W pierwszej połowie 2023 r. w dalszym ciągu obserwowaliśmy presję inflacyjną, w wyniku której konsumenci zwracali się w stronę kanałów dyskontowych i produktów marek własnych" - stwierdził w oświadczeniu dyrektor finansowy Arla, Torben Dahl Nyholm.

Duńska firma mleczarska Arla obniżyła swoją całoroczną prognozę sprzedaży, twierdząc, że inflacja i rosnące koszty życia w Europie skłaniają konsumentów do kupowania mniejszej liczby lub tańszych produktów mlecznych w celu obniżenia kosztów.

Grupa obniżyła perspektywy sprzedaży na 2023 r. do poziomu od 13,2 mld euro do 13,7 mld euro z 13,6–14,2 mld euro w lutym ze względu na utrzymującą się niepewność na rynku.

Przewiduje również osiągnięcie zysku odpowiadającego 2,8–3 procent sprzedaży, podczas gdy wcześniej szacowano, że będzie to 3,2 procent.

Spadek cen mleka a wyniki finansowe Arla Foods

Firma z siedzibą w Danii stwierdziła, że ​​wpływ na wyniki i prognozy ma spadek cen mleka z najwyższych poziomów w drugiej połowie 2022 r. w związku z rosnącym wolumenem produkcji i spadającą sprzedażą konsumencką.

