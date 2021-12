Mleczarski gigant szykuje dużą inwestycję

Mlekpol, po uruchomieniu nowoczesnej proszkowni, planuje kolejną ważną inwestycję, czyli powstanie magazynu wysokiego składowanie w Grajewie. O szczegółach opowiedział nam Edmund Borawski, prezes Mlekpolu.

Autor: Roman Wieczorkiewicz

Data: 21-12-2021, 18:16

Mlekpol mimo pandemii nie zwalnia tempa inwestycji. fot. PTWP

Przypomina, że Polacy masowo robili zakupy na zapas, a do ich koszyków trafiały produkty mleczarskie przede wszystkim o długim terminie przydatności do spożycia, takie jak: mleko, śmietanki UHT, sery i masło. - Odczuliśmy zwiększone zainteresowanie trwałymi produktami, których produkcję musieliśmy przyspieszyć – mówi.

Mlekpol z dużą inwestycją w Grajewie

Mlekpol jeszcze przed pandemią otworzył Zakład Produkcji Sproszkowanych Wyrobów Mleczarskich w Mrągowie.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

- W powstałej proszkowni stworzyliśmy nowe miejsca pracy, a ponadto mieliśmy możliwość zagospodarowania całego surowca od naszych dostawców. Dzięki temu zabezpieczyliśmy rozwój ich gospodarstw oraz uzyskaliśmy możliwość rozbudowania naszych kontaktów handlowych również poza granicami naszego kraju – m.in. na rynkach azjatyckich i afrykańskich - mówi prezes Borawski.

Mlekpol szuka nowych rynków dla eksportu

Podkreśla, że mimo trudności pandemicznych SM Mlekpol potrafił nie tylko dostosować się do rynku, ale ponadto m.in. pozyskał nowe kierunki zbytu towarów. W jego ocenie dla firmy perspektywicznymi kierunkami są m.in.: Dominikana, Gruzja, Azerbejdżan, Armenia czy Kazachstan.

Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol nieustannie się rozwija. W 13 nowoczesnych i wysoko wyspecjalizowanych zakładach przetwórczych sukcesywnie realizowane są inwestycje finansowane zarówno ze środków Spółdzielni, jak i funduszy unijnych. Ich celem jest wpływ m.in. na poprawę jakości produktów i bezpieczeństwa ich wytwarzania.

Mlekpol planuje dużą inwestycję

- Działamy zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, a każde podjęte przedsięwzięcie jest przeprowadzane z myślą o lokalnej społeczności i środowisku naturalnym. W minionym roku zrealizowaliśmy budowę proszkowni, obecnie planujemy kolejną, ważną inwestycję, czyli powstanie magazynu wysokiego składowanie w Grajewie - mówi Edmund Borawski.

- Chcemy w ten sposób podnieść wydajność firmy – dzięki zwiększeniu przestrzeni do magazynowania towarów. Będzie to nie tylko ogromna powierzchnia użytkowa, ale także nowoczesne, zautomatyzowane i wyspecjalizowane centrum logistyczne, umożliwiające bardzo szybkie przygotowanie produktów do dystrybucji. Pozwoli to szybko reagować na zmieniające się potrzeby i wymagania rynku oraz skrócić czas realizacji zamówień - dodaje szef Mlekpolu.