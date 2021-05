Mleczarstwo cieszy się z koniunktury

Skup mleka w tym roku kształtuje się na poziomie roku ubiegłego.Przypomnę, że w 2020 roku skupiliśmy w Polsce 12 mld 109 mln litrów mleka i było to ok 2,4 proc. więcej niż w roku 2019 - powiedział Waldemar Broś, Prezes Zarządu Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich.

Data: 26-05-2021, 13:13

Waldemar Broś cieszy się z koniunktury w branży mleczanej

Branża mleczarska płaci rolnikom zdecydowanie wyższe ceny za skupione mleko niż w roku ubiegłym.

Znacznie gorzej przedstawia się sytuacja dla producentów tzw. galanterii mlecznej oraz lodów na co ogromny wpływ ma niekorzystna pogoda.

Najwyższą dynamikę eksportową mają takie produkty jak serwatka w proszku, sery i twarogi oraz mleko.

Warto zaznaczyć, że w I kw. roku bieżącego odnotowano spadek skupu mleka w UE - dotyczy to zwłaszcza Francji, Danii i Holandii.

Prezes KZSM zwraca uwagę, że cała branża mleczarska płaci rolnikom zdecydowanie wyższe ceny za skupione mleko niż w roku ubiegłym. - Przeciętna cena skupu mleka za kwiecień br. wyniosła powyżej 1,53 zł/litr (była ok. 0,20 zł wyższa niż w kwietniu roku ubiegłego) i ukształtowała się na poziomie średniej ceny unijnej - zauważa Waldemar Broś.

Sytuacja dobra, ale

W jego opinii sytuacja na rynku zbytu produktów jest dość dobra (choć nigdy nie wiadomo jak długo potrwa) - dotyczy to głównie cen zbytu mleka w proszku, serwatki w proszku i masła. Wynika to przede wszystkim w dobrej koniunktury światowej, co potwierdzają ostatnie wyniki nowozelandzkiej giełdy. - Niestety znacznie gorzej przedstawia się sytuacja dla producentów tzw. galanterii mlecznej oraz lodów na co ogromny wpływ ma niekorzystna pogoda - mówi prezes Broś.

Stabilny eksport

Odnotowuje także dość stabilny eksport polskich produktów mleczarskich, przy czym należy odnotować najwyższą dynamikę takich produktów jak serwatka w proszku, sery i twarogi oraz mleko. Tradycyjnie największymi odbiorcami tych produktów są: Niemcy, Holandia, Chiny, Czesi, Włochy, Ukraina i Wielka Brytania.

- Reasumując, należy mieć nadzieję, że obecna sytuacja potrwa w dłuższym okresie czasowym, na co liczy cale środowisko mleczarskie - puentuje Waldemar Broś.