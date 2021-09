Mleczarstwo coraz ważniejsze dla HoReCa

W ostatnich kilku latach widoczny jest mocno boom na produkty regionalne. Restauracje poszukują lokalnych producentów serów i przetworów mlecznych - ocenia Sebastian Kopiej z firmy Commplace.

Zauważa, że branża HoReCa z roku na rok profesjonalizuje się - firmy poszukują swojego pomysłu na biznes i przyciągnięcie klientów. Zauważalna jest także coraz większa specjalizacja i dopasowanie oferty produktów i usług do określonej grupy docelowej konsumentów. Również najwięksi producenci branży mleczarskiej poszukują cech wyróżniających ich.

Restauracje poszukują lokalnych producentów serów

- Przykładem może być wzrost popularności komunikowania idei: bez GMO. Tworzą się nowe marki i submarki. Od kilkunastu lat dynamicznie rozwija się także idea slow food. A w ostatnich kilku latach jest mocno widoczny boom na produkty regionalne. Restauracje poszukują lokalnych producentów serów i przetworów mlecznych. Rynek konsumencki bardzo pozytywnie przyjął te zmiany i widać to zarówno w modnych barach z piwem rzemieślniczym (gdzie obowiązkowe są deski serów lokalnych) we Wrocławiu, czy Krakowie, ale także w hotelach i restauracjach w kurortach (Karpacz, czy Zakopane) - klienci na śniadaniach pytają o sery żółte polskich producentów. W wielu restauracjach w menu figurują sałatki z polskimi serami, a w barach mlecznych - kefiry - mówi Sebastian Kopiej.

Przekonać konsumenta do polskich smaków

Zaobserwować jednak można, że dla branży HoReCa nadal dużym wyzwaniem jest to, jak pokazać i przekonać konsumenta do potraw z polskimi składnikami i zachęcić go do spróbowania także polskich twardych serów, czy serów pleśniowych (by nie trzymać się tylko utartego "szlaku kulinarnego" - Parmezan, czy Mozzarella).

Jego zdaniem, tutaj dużo do zrobienia mają polscy producenci w obszarach takich jak: kreowanie trendów kulinarnych, budowanie wizerunku produktów, zastosowanie produktów, czy oferowanie gotowych rozwiązań dla HoReCa. - Dzięki temu obie strony osiągną niesamowity efekt synergii - puentuje.