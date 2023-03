Najwięcej emocji w branży wzbudziło ostatnie przejęcie Polmleku, który podpisał umowę z zarządem OSM Końskie na wydzierżawienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Konsekwencją umowy dzierżawy ma być zakup majątku spółdzielni przez Grupę Polmlek – czyli faktyczne przejęcie firmy.

Waldemar Broś, prezes Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich zauważa, że konsolidacja zawsze przybiera na sile w okresach trudnych i kryzysowych na rynku mleczarskim, a ten rok na pewno do tego można zaliczyć. Podkreślił, że jeśli kryzys będzie się pogłębiał, przy braku reakcji UE, to obawia się, że wiele podmiotów może mieć bardzo poważne kłopoty z utrzymaniem się na rynku.

W podobnym tonie wypowiadał się Łukasz Targoszyński, partner w Kancelarii Baker McKenzie.

Jego zdaniem obecna sytuacja niewątpliwie sprzyja przejęciom w branży mleczarskiej. Mniejszym producentom już teraz ciężko jest konkurować z dużymi producentami, a rosnące koszty produkcji będą tylko pogłębiać to zjawisko. Zastrzega jednak, iż nie oznacza to jednak, że wszyscy mniejsi producenci mogą być przedmiotem przejęcia przez większych graczy - najbardziej atrakcyjne są te firmy, które mają jakiś ciekawy lub innowacyjny produkt, albo mogą w krótkim czasie znacząco zwiększyć moce produkcyjne firmy przejmującej.

Falę przejęć i fuzji przewidziała również dr Katarzyna Barańska, Partner, Liderka Zespołu Dekarbonizacji z kancelarii Osborne Clarke Olkiewicz Świerzewski i Wspólnicy S.K.A.

Sytuacja gospodarcza, wzrost cen energii, gazu oraz stale rosnąca inflacja, sprawi, iż część mniejszych podmiotów może sobie nie poradzić na rynku. To z kolei oznacza dla firm, które są w dobrej sytuacji finansowej, potencjał transakcyjny. W mojej ocenie ten rok, to czas na dobre zakupy. Firmy, które weszły w kryzys w dobrej kondycji finansowej, mają możliwości aby przejmować a następnie doinwestować mniejsze podmioty, które mimo trudnej sytuacji, w jakiej się znalazły, mają perspektywę rozwoju i duży potencjał wzrostu

Jej zdaniem, duże firmy mleczarskie, dzięki skali działalności, mają większe możliwości utrzymania rentowności, a tym samym dokonywania akwizycji czy przejęć. Dr Barańska uważa, że w tym roku będzie kilka znaczących fuzji, zakupów czy przejęć na tym rynku.

Andrzej Gantner, wiceprezes zarządu i dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności, zwraca uwagę na pułapkę średniego przychodu.

W Polski realiach najbardziej obawiam się o wystąpienie negatywnego szoku podażowego w segmencie średnich przedsiębiorstw. Mikro i małe firmy wydają się mniej zagrożone, bo operują na lokalnym rynku, odpowiadają jego specyfice i zapotrzebowaniu relatywnie wąskich, ale lojalnych grup klientów.Średniej wielkości zakłady, które wychodzą poza lokalny rynek i mają ambicje funkcjonować na arenie ogólnopolskiej, zderzają się z twardą konkurencją ze strony dużych graczy, którzy zazwyczaj mają dużo większą skalę produkcji, niższe koszty zaopatrzenia i większe możliwości finansowe przetrzymania trudnego okresu. Pozycja rynkowa średnich firm nie jest na tyle silna, by prowadzić twarde negocjacje z odbiorcami sieciowymi, chociażby pod kątem podwyżek cen. Nie mają też wystarczających funduszy na promocję swoich marek. W sytuacji spadku obrotów naprzeciw siebie mają nie tylko wielkich producentów, ale również spory fragment rynku opanowany przez marki własne sieci handlowych. Często okazuje się, że marki własne prawie w stu procentach pokrywają to, co produkują średnie firmy. A konsument idzie tam, gdzie taniej. W ten sposób zamyka się pułapka średniego wzrostu

- mówi Andrzej Gantner