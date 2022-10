W uwagach wstępnych flamandzki poseł Tom Vandenkendelaere (EPP, Belgia) odniósł się do znaczenia skupienia się na czynnikach ekologicznych, ekonomicznych i społecznych przy wyjaśnianiu roli mleczarstwa UE w ramach zrównoważonych diet. Brigitte Misonne, kierownik działu w DG AGRI, podkreśliła obecne uwarunkowania polityczne dla rolnictwa w UE, podkreślając zarówno wysiłki podejmowane przez europejski sektor mleczarski, jak i przyszły potencjał i potrzebę dalszych działań.

Ze świata akademickiego, profesor John Gilliland z Queen's University przedstawił akademickie podejście do tematu, wraz z konkretnymi możliwościami i przykładami jak osiągnąć neutralność węglową w mleczarstwie.

Leen Vandaele (ILVO Flaanderen), który odbył wymianę informacji z EDA w 2021 roku w sprawie strategii łagodzenia skutków dla mleczarstwa, przedstawił wgląd ze strony Instytutu Badawczego ILVO odnośnie możliwości dalszej redukcji emisji metanu poprzez opcje żywieniowe.

W sektorze mleczarskim UE, jesteśmy dumni z tego, że znacznie zmniejszyliśmy nasze emisje GHG w ostatnich dekadach i będziemy nadal zwiększać nasze wysiłki na rzecz dalszego zmniejszania naszego śladu środowiskowego. W 2018 roku ustanowiliśmy również Dairy PEF (Product Environmental Footprint), metodologię zatwierdzoną przez Komisję UE i kraje członkowskie do oceny wpływu produktów mleczarskich z szerokiego zakresu wskaźników środowiskowych, co pozwala na kompleksowe podejście do oceny środowiskowej

- mówił Leen Vandaele