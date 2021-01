Mleczarstwo musi dalej walczyć o swoją pozycję

Prof. Babuchowski: Polska musi być aktywna od samego początku przy strategii Od Pola do Stołu

Mleko jest produkowane obecnie w około 200 tys. gospodarstw, z czego 100 tysięcy jest wyspecjalizowanych tylko w tej działalności. Jest to efekt procesów konsolidacyjnych, które trwały kilkanaście lat. Aż 70 proc. przetwórstwa mleka jest odbywa się w sektorze spółdzielczym, który również mocno się konsolidował - mówiła Agnieszka Maliszewska.

Podkreśliła, że ubiegły rok był bardzo dobry dla mleczarstwa. Średnia cena mleka płacona w grudniu 2020 roku rolnikom była najwyższa od czasu akcesji do UE. W tym czasie również wzrosło spożycie z 180 kg mleka na osobę do 235 kg. - To duże osiągnięcie - uważa.

W jej opinii, mimo to dotychczasowych osiągnięć, przed sektorem stoją poważne wyzwania. Jednym z nich jest strategia Od Pola do Stołu. - Bardzo pozytywnie odbieramy deklarację Pana ministra Pudy o jego zaangażowaniu w rozwój eksportu - podkreśliła dyrektor Maliszewska.